【繞場一週】走進中華歷史 公益慈善研究院把故宮博物院傳統文化帶入校園

當故宮博物院的珍貴文物「駛進」香港校園，學生無須遠赴千里之外，便能近距離感受中華文明的深厚底蘊。 「HELLO！故宮」大篷車進校園計劃，是公益慈善研究院與故宮博物院五年合作計劃中的重點項目之一。計劃以科技化、沉浸式的互動學習體驗，把傳統文化帶入校園，讓本地中小學生親身探索中華文化的魅力，同時培育具文化視野與科技素養的新一代。 自去年11月啟動以來，「HELLO！故宮」大篷車已陸續到訪多間參與計劃的中小學。外觀亮眼的大篷車，化身為一座流動的迷你數字博物館，車內設置高清顯示屏、互動觸控裝置及虛擬實境體驗（VR），將遠在2,000公里外的故宮博物院，以創新科技方式生動地呈現在學生眼前。

學生透過高清影像，細賞橫跨千年的名畫與珍貴文物；在互動裝置中，認識明清宮廷的日常生活、藝術工藝與建築智慧；戴上VR裝置，更彷彿穿越時空，走進紫禁城深處。歷史不再只是課本上的圖片與文字，而是一場可看、可聽、可觸的學習體驗。 來自故宮博物院數字與信息部及社會教育部的多位專家，於3月20及23日親身到訪不同香港中小學，與師生進行面對面的交流與講解。專家們以深入淺出的方式，分享故宮文物背後的歷史故事、設計巧思與文化意涵，讓學生在實際互動中，加深對中華文明的理解與尊重。在專家的引導下，學生不僅「看見」文物，更學會如何從文物中閱讀歷史、理解文化。

在眾多學習主題之中，中國傳統建築中的斗拱結構尤其引起學生濃厚興趣。透過實體模型，學生了解斗拱巧妙的構築方法。動手拆裝的過程中，學生體會到榫卯的精準咬合，能夠讓斗拱結構在無需釘黏的情況下，層疊出符合承重與美學上的巧妙設計。此外，每位參觀學生亦獲發一本遊覽筆記，把觀察與思考記錄下來，進一步鞏固學習成果。 大篷車亦設有互動工作坊，將文化學習延伸至創意實踐層面。其中，如意製作坊深受歡迎，學生透過手工製作，認識如意在中國傳統文化中的象徵意義，並發揮創意，設計屬於自己的作品。

「HELLO！故宮」大篷車每年將走訪約30所香港學校及10所內地學校，每站停留約一星期。計劃預期於2025年至2028年間，走訪香港和內地共160所中小學。

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