輔警的士司機涉載客時露械自瀆　罪脫兼獲訟費

一名正職為的士司機的57歲男輔警，涉在跑馬地接載女乘客時在的士內露出陽具自瀆，否認一項在公眾地方的猥褻行為罪，經審訊後今日於東區裁判法院被裁定罪脫。裁判官高偉雄拒納女事主X證供，指她作供與報案紀錄、警署錄口供的內容不符，法庭未能相信X確實見到被告自瀆。相反被告在控方的盤問下沒有動搖，裁定被告罪脫兼得訟費。
作供與報案紀錄內容不符
57歲被告吳咏文，被控於2025年9月1日在跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。控辯雙方不爭議的承認事實指，X案發前與被告互不相識，X案發當日在中環截的士，及後登上由被告駕駛的的士前往養和醫院。至近早上10時，X致電999報案，的士於跑馬地奕蔭街停駛。警員以在公眾地方的猥褻行為罪名拘捕被告，他在警誡下稱「我揸緊車，乜都無做過」。
辯稱患濕疹轉季痕癢 內褲有鈕不可能露出陽具
被告早前自辯時曾患濕疹30年，每逢轉季都會感到痕癢，案發當天穿短褲，外褲襠部沒開口，內褲中間有鈕扣，除非把內外褲脫下至大腿中間，否則不可能露出陽具，強調當天沒有自瀆亦沒露下體。他亦傳召曾為他診症的醫生作供，醫生指被告兩邊大腿髀罅及陰囊位置都患有濕疹，認為病人會感痕癢，否則患處上不會出現抓痕。
裁判官高偉雄裁決時指，控方完全依賴X的證供，惟她庭上所說的內容與當日報案內容有明顯出入。根據報案電話記錄，X當日首先形容被告「好似做緊啲猥褻動作」，又指「好似有啲嘢伸出嚟」。當接線生詢問是否下體時，X才說是。高官質疑X庭上聲稱肯定見到是下體，為何當日不直接告知接線生，因此認為X說法並不吻合。
高官又提及接線生建議先停車，X當時答應，但她在庭上改稱當時在天橋上難以停車，兩者明顯有出入。高官又考慮到報案時間及行車紀錄，認為X的證供不可信。鑑於各種疑點，法庭無法信納X確實見到被告自瀆。而被告在警誡錄影會面中指他可能有抓癢，高官認為不構成招認，裁定罪名不成立。
案件編號：ESCC3269/2025