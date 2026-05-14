輔警的士司機涉載客時露械自瀆　罪脫兼獲訟費

一名正職為的士司機的57歲男輔警，涉在跑馬地接載女乘客時在的士內露出陽具自瀆，否認一項在公眾地方的猥褻行為罪，經審訊後今日於東區裁判法院被裁定罪脫

一名正職為的士司機的57歲男輔警，涉在跑馬地接載女乘客時在的士內露出陽具自瀆，否認一項在公眾地方的猥褻行為罪，經審訊後今日於東區裁判法院被裁定罪脫。裁判官高偉雄拒納女事主X證供，指她作供與報案紀錄、警署錄口供的內容不符，法庭未能相信X確實見到被告自瀆。相反被告在控方的盤問下沒有動搖，裁定被告罪脫兼得訟費。

作供與報案紀錄內容不符

57歲被告吳咏文，被控於2025年9月1日在跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。控辯雙方不爭議的承認事實指，X案發前與被告互不相識，X案發當日在中環截的士，及後登上由被告駕駛的的士前往養和醫院。至近早上10時，X致電999報案，的士於跑馬地奕蔭街停駛。警員以在公眾地方的猥褻行為罪名拘捕被告，他在警誡下稱「我揸緊車，乜都無做過」。