香港家庭結構正經歷巨變。數據顯示，2025年全港獨居戶將突破60萬，即每5戶便有1戶是單人住戶。香港獨居率在全球已發展地區中位列前茅。在這種大趨勢下，獨居成為新常態，更是多元生活的縮影。 三個故事，探討一人生活的挑戰與出路：葉生因家庭糾紛「被動」獨居，在過渡性房屋中尋回情緒平穩；文字工作者 Amy 從家庭創傷中逃離，透過獨居與創作學會與過去和解，重拾自在；設計師嘉興則以逾 30 年的獨居閱歷，反思城市設計如何能強化個人自主與社群互動。

面對中老年獨居人口急增的趨勢，建構一個涵蓋房屋、社交與照護等各方面的「獨居友善城市」，讓每個人在獨立生活之餘仍能與社會保持溫暖連結，已是刻不容緩的社會課題。 2025 年全港已有逾 60 萬獨居戶

小家庭成現代社會常態 一二人家庭住戶逾半數 在2021年，香港每5戶便有1戶是單人住戶。即每12人有1人為獨居。住戶獨居率達20.2%，到2025年獨居戶更逾60萬。社聯早前整合政府統計處和其他國家數據，在全球已發展國家和地區之中，香港的獨居率排名第9。

上一兩代大家庭乃屬常態，現今小家庭、一二人住戶越來越多。回顧1961年，每戶平均有4.4人，5人或以上的住戶佔43%。但到2025年，每戶平均降至2.6人，一二人家庭住戶佔53%。選擇不婚、不生育、少生育的人越來越多。現代婚姻、家庭結構、以至居住模式的轉變下，延伸至高齡少子化的社區支援。 中老齡人士的獨居機會較青年人大 人口普查數據亦反映獨居機率隨年齡上升。在2021年，長者獨居率為13%，即每100名長者有13名獨居，比例較中年和青年的獨居率大。獨居長者多來自喪偶者。2021年近19萬獨居長者當中，有45%為喪偶者。

至於45－64歲中年人士的獨居率於2011至2021年間錄得明顯上升。當中，女性獨居率達9.5%，上升幅度較男性快，而且超越男性，主要與未婚及離婚／分居者獨居相關。另外，15－44歲青壯年人口雖下降，但其獨居率逆向上升，顯示他們更主動獨居。 「被動式」獨居 葉先生輪候公屋超過15年，因嚴重家庭問題輾轉搬進過渡性房屋後，開展一人生活。他指，過去與家人同住期間經常發生爭執，後來被診斷抑鬱症，現時情緒大幅改善，生活亦逐漸回穩。 獨居後，葉先生指自己仍定期回家探望雙親，唯甚少與父親傾訴，父子關係依舊疏離。現階段，朋友需兼顧家庭與輪班工作，跟自己休假時間難以配合，幾乎沒有來往。「手提電話」——代表他獨居生活的社交連結，因搬進過渡性房屋後依賴電話接收社工、以及其他居民分享的資訊。

「如果沒有過渡性房屋，我亦不會選擇劏房，因為劏房有如以往家裡的衛生狀況」。即便已解決住屋燃眉之急、對現時居住環境滿意，葉先生坦言憂慮過渡性房屋清拆後的去向。

從恐懼到自在 從執著到和解 一步一腳印建立獨居社群 原生家庭嚴重的重男輕女觀念，加上遭受家暴與性侵，令彭麗芳（Amy）在家只有壓力，並無安全感。即便家人在旁，隨著不被理解、甚至被誤解情況增多，她的孤獨感越趨強烈，後來萌生獨居念頭。 獨居初期，Amy察覺自己因過往創傷變得對外界充滿戒心與恐懼。獨居女子生活彷彿放大孤獨感。工作以外，她靠信用卡套現度日，精神和生活狀態緊繃。後來搬到離島居住及成為自由工作者，她開始順從自己內心認識朋友，同步建立理財原則。她於小窩居靜心創作有關自身家庭的小說。

獨居成為Amy人生的轉捩點，她更坦言這是人生中最正確的決定。近8年的獨居環境變遷更激發她的創作靈感，她以撰寫《一個人住劏房：90後女生窩居之道》分享獨居之道與貼士。她更經營社交媒體，建立獨居女性資訊和交流平台。 獨居後的她學會硬著頭皮解決日常大小事，「陣痛期」過後發現自己也可以好好過日子。當「斷捨離」不同人和事後，她以書寫、靜觀自我調適，相信自己會度過難關。更重要的是，學會與過去的自己和解。

文字工作者彭麗芳

獨居帶來問題，抑或出路？ 隨著小家庭、無子家庭及獨居生活逐漸成為常態，傳統的家庭組合和親密關係不再被視為理所當然。面對伴侶、家庭成員移居或去世，某些家庭更可能變成獨居戶，須重新適應。 近年流行的「陪伴經濟」消費概念，亦成為獨居連結的社區元素之一。這意指陪伴獨居者參加興趣班、陪診、陪逛街等活動，同時滿足實務與情感需求。科技發達與產業規範下，進一步延伸至「虛擬陪伴」。 就此，社聯提出「獨居友善城市」應涵蓋以下面向：

房屋：提供多元及可負擔的住屋

就業與收入：保障經濟獨立

聯繫與社交：重建非血緣的互助網絡

心理健康與韌性：易於接觸的情緒支持

保障：完善非血緣代理制度

照顧：完善社區照護體系

科技：隱形守護者

消費：營造單人／小家庭友善的消費環境

設計師及藝術家陳嘉興

設計師畢業回港獨居逾 30 年 暢談「獨居友善城市」想像 設計師及藝術家陳嘉興憶述，小時候家人已向他表達成年後需要學會自立。在這種思維下成長，他曾在多個國家獨居，經驗可謂相當豐富。唯獨隨年紀漸增，他曾經在家出現突發身體狀況而身旁無人照顧的情況，令他開始思考獨居生活社區支援。 他曾參與不少社區及基層設計，把設計思維帶入產品原型，包括為劏房戶設計家具。對用家友善、具透明度的服務是他十分注重的範疇。他認為服務要用以人為本的方式連結服務使用者，令其不需耗費心神尋找資訊。但同時，他強調服務提供者應避免標籤「有問題才要使用服務」的觀念。

他希望未來可以融合不同形式與概念，令社區變得更有互動。一個人的生活，可以隨時隨地跟不同群體融合，更自主互動。以往的獨居地圖中，他喜歡被譽為「全球最型格社區」之一的深水埗——空間緊密，新舊並存、結合公共藝術與休憩區，強化生活與不同群體的連結。