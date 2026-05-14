醫療事故｜屯門醫院七旬翁「通波仔」期間不治　手術過程有氣泡入血管

一名患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，上周三因慢阻肺病情況惡化入住屯門醫院內科及老人科病房，其後因急性冠心病引發心肌梗塞，周一獲安排接受俗稱「通波仔」手術的經皮冠狀動脈介入治療。屯門醫院發言人指，手術期間病人的冠狀動脈造影顯示有氣泡出現，醫護人員立即檢查血壓監測裝置等連接設備，未發現異常，病人當時情況穩定，經臨床評估後繼續進行手術。

屯門醫院發生醫療事故。一名75歲老翁在接受「通波仔」手術期間有氣泡進入血管，醫護人員經臨床評估後繼續進行手術，惟相隔約半小時再次發現血管有氣泡，病人隨後心跳減慢及血壓驟降，情況持續惡化並於同日離世。

一導管末端螺旋嘴接口現異常

不過，醫護人員約30分鐘後再次發現病人的冠狀動脈出現氣泡，病人隨後心跳減慢及血壓驟降。醫護人員隨即為病人急救，惟病人情況持續惡化，並於同日離世。一般而言，用於「通波仔」手術的各條導管、接口等設備應為完全密封，以防止微小氣泡進入血管，惟醫護人員初步檢視手術流程及檢查手術設備後，發現其中一條導管末端的螺旋嘴接口出現異常，消息指為喉管彎曲。

屯門醫院對病人離世感到非常難過，已與病人家屬會面，詳細解釋事件及致以深切慰問，會與家屬保持溝通及提供適切協助。院方會成立根源分析委員會作詳細調查，由瑪麗醫院內科副部門主管陳穎思擔任主席，調查涵蓋相關設備、程序流程、操作，以及其他可能與事件相關之因素，8周內完成報告並提出改善建議。院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，以及通報相關設備的供應商及衞生署跟進，個案已轉交死因裁判官跟進。