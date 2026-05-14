內地男投資虛擬貨幣失利欲香港公園自焚 警金鐘麥當勞拉人還押候訊 (更新)

金鐘快餐店麥當勞有內地男子被警方制服及拘捕。警方表示，早前留意到有人在社交網站透露計劃來港自殺，經調查後周四中午約12時半在金鐘道一間食肆，發現一名34歲內地男子，並在其身上檢獲一個打火機和懷疑易燃液體，遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」罪拘捕該男子。事件中無人受傷，毋須疏散。被捕內地男現正被扣留調查，案件交由港島總區重案組跟進，據悉被捕人持有雙程證，涉案的懷疑易燃液體為汽油。
【5月15日16:40更新】該名34歲內地男子疑因投資虛擬貨幣失利後打算自焚，周四(14日)涉攜帶汽油及打火機進入金鐘海富中心麥當勞，被警方拘捕。他被控一項管有物品意圖損壞財產罪，今日被押解往東區裁判法院提堂，他暫毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官林子康押後案件至6月26日再訊，被告沒保釋申請，須還押候訊。
被告李传雪，報稱居於浙江省溫州市、無業、持雙程證來港，被控一項管有物品意圖損壞財產。控罪指，被告於5月14日在金鐘夏愨道海富中心麥當勞外保管1樽汽油、1罐汽油及1個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以損壞其他人的財產。
案件編號：ESCC1200/2026
據了解，該男子34歲姓李，2月至5月期間於一個虛擬貨幣交易平台進行投資，但其後損失約50萬人民幣，他曾經在相關交易平台投訴，又透露來港行程及尋死意圖。周四（14日）早上，該平台留意到李男的帖文，得知他到達香港及其行程，且打算自殺，於是通知警方網絡安全及科技罪案調查科。
警員調查得知他曾購買火機及易燃液體，其後於金鐘的麥當勞找到李男和兩樽易燃液體。經調查後確定，李男周三（13日）抵港，周四打算於麥當勞午餐後到香港公園自焚欲引起社會關注。
正值午飯時間不少學生食客圍觀
據現場照片，事發一刻有大批軍裝警員進入麥當勞並制服一名男子，有目擊者形容男子被捕一刻神情冷靜，沒有反抗。由於正值午飯時間，當時食肆內有不少學生和食客圍觀，事後食肆將涉事餐枱圍起，枱面可見仍有食物和飲品。