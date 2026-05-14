內地男投資虛擬貨幣失利欲香港公園自焚 警金鐘麥當勞拉人還押候訊 (更新)

金鐘麥當勞有內地人被到場警員拘捕。(網上圖片)

金鐘快餐店麥當勞有內地男子被警方制服及拘捕。警方表示，早前留意到有人在社交網站透露計劃來港自殺，經調查後周四中午約12時半在金鐘道一間食肆，發現一名34歲內地男子，並在其身上檢獲一個打火機和懷疑易燃液體，遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」罪拘捕該男子。事件中無人受傷，毋須疏散。被捕內地男現正被扣留調查，案件交由港島總區重案組跟進，據悉被捕人持有雙程證，涉案的懷疑易燃液體為汽油。

【5月15日16:40更新】該名34歲內地男子疑因投資虛擬貨幣失利後打算自焚，周四(14日)涉攜帶汽油及打火機進入金鐘海富中心麥當勞，被警方拘捕。他被控一項管有物品意圖損壞財產罪，今日被押解往東區裁判法院提堂，他暫毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官林子康押後案件至6月26日再訊，被告沒保釋申請，須還押候訊。