內地男投資虛擬貨幣損失50萬人仔 欲香港公園自焚 警金鐘麥當勞拉人(更新)

金鐘麥當勞有內地人被到場警員拘捕。(網上圖片)

金鐘快餐店麥當勞有內地男子被警方制服及拘捕。警方表示，早前留意到有人在社交網站透露計劃來港自殺，經調查後周四中午約12時半在金鐘道一間食肆，發現一名34歲內地男子，並在其身上檢獲一個打火機和懷疑易燃液體，遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」罪拘捕該男子。事件中無人受傷，毋須疏散。被捕內地男現正被扣留調查，案件交由港島總區重案組跟進，據悉被捕人持有雙程證，涉案的懷疑易燃液體為汽油。

據了解，該男子34歲姓李，2月至5月期間於一個虛擬貨幣交易平台進行投資，但其後損失約50萬人民幣，他曾經在相關交易平台投訴，又透露來港行程及尋死意圖。周四（14日）早上，該平台留意到李男的帖文，得知他到達香港及其行程，且打算自殺，於是通知警方網絡安全及科技罪案調查科。

警員調查得知他曾購買火機及易燃液體，其後於金鐘的麥當勞找到李男和兩樽易燃液體。經調查後確定，李男周三（13日）抵港，周四打算於麥當勞午餐後到香港公園自焚欲引起社會關注。