機場二號客運大樓(T2)離港層本月27日啟用，機管局舉行演習全面測試旅客離港流程，T2的內部裝修和設計亦隨演習照片而曝光，可見設計有別於一號客運大樓的自助行李託運櫃位、航空公司登記櫃檯，以及乘搭陸路交通工具或鐵路的旅客，抵達後前往T2登機櫃位的通道。

姚兆聰：香港國際機場已準備就緒

機管局表示，「綜合營運測試」模擬旅客於T2的整個離港流程，包括使用港鐵機場快綫列車、機場巴士、跨境交通工具及私家車抵達大樓，使用自助行李託運服務或航空公司登記櫃檯，經自助保安閘口進入禁區範圍，進行保安檢查及辦理出境手續，以及乘搭旅客捷運系統前往自助登機閘口。

測試由來自約30個機構的逾1,100人參與，他們會根據使用體驗和觀察對流程提供意見。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，今次是T2離港設施啟用前最大型的演習，隨著演習順利完成，過程順暢，香港國際機場已準備就緒月底迎接T2首批旅客。機管局預計，T2離港設施啟用首12個月可處理約800萬人次旅客，15間主要營運區域航線的航空公司，會在6月中或之前陸續遷入。