何民傑斟針Jump｜教育局副局長施俊輝：AI教育勢不可擋 四大目標推動教與學

人工智能（AI）正以前所未有的速度融入日常生活與工作，這股浪潮亦加速推動教育模式的轉型。教育局副局長施俊輝日前接受AM730 YouTube頻道節目《何民傑斟針Jump》訪問時直言，AI教育勢不可擋，教育局將從學生數碼素養、教師培訓、學校基建、跨界別合作等四方面，推動整個中小學的數字教育發展。 施俊輝在節目中指出，AI對教育以至各行各業的影響深遠，培育新一代人才必須具備足夠的AI素養，教育局將從兩方面着手：一是「人工智能教育」，即讓學生掌握AI的基本知識和技能；二是「以人工智能教育」，幫助教師備課、設計教材、處理行政工作，甚至減輕批改作業的負擔。他表示，教育局已成立督導委員會，針對所有數碼科技訂立四大目標，包括提升學生數碼素養、加強教師專業培訓、改善學校基建，以及推動跨界別協作。

在提升學生的數碼素養方面，施俊輝透露，教育局正制定「數碼教育藍圖」，針對初小、高小、初中及高中四個學習階段，明確學生需要掌握的技能、知識、價值觀與態度。「我們希望學生不單在課堂學習，更能透過活動和比賽親身應用AI，真正提升對人工智能的素養。」他舉例說，他早前出席一間學校的50周年校慶活動，該校利用AI技術，將舊照片和重要活動片段變得互動活潑，例如重現創校時的情景、學校的重要里程碑，讓校友們覺得非常特別，可見將科技融入教學愈趨普遍。

7萬名額訓練老師 教師是推動AI教育的重要關鍵。施俊輝表示，教育局在過去兩個學年，已提供超過7萬個培訓名額，幫助教師提升AI素養、掌握如何將AI融入不同科目教學，以及培訓教師在使用AI方面的領導能力。同時，施俊輝指出，AI可協助教師批改作業、分析學生學習數據，提供更個性化的教學支援，但強調「AI工具始終需要人工覆核，教師的專業判斷不可取代」。

在資源方面，施俊輝表示，去年施政報告預留20億元推動中小學數字教育發展，其中5億元用於「智啟學教」計劃，全香港約1000間中小學，每間學校可獲50萬元撥款。他表示，計劃的目的是希望學校有更多空間添置軟硬件，或訂閱合適的服務平台，參與學校需要制定學校發展計劃，訂立推動AI融入不同領域的目標，局方也設定了(KPI)，例如未來兩至三個學年，學校至少有三個科目運用人工智能輔助教學，並舉辦一定數量的學生活動或比賽，讓學生真正參與和應用AI，提升素養。他又說，教育局也提供免費平台及資助22個項目，讓學校在未來數年免費試用，減輕老師的行政工作，或在不同科目中使用AI賦能教育工具。

跨界別推動AI教育 香港AI教育的推進離不開跨界協作，施俊輝表示，會積極聯繫科技企業、智庫組織、媒體等，因為推動數碼教育不應只靠學校或教育界本身，科技企業比學校更了解科技走向，期望以跨界方式推動AI教育。 關於私隱問題，施俊輝表示，局方非常重視，強調使用科技必然面對數據安全與私隱風險，例如若將學校的數據隨便放在雲端，風險極高。他同時指出，校方也要教導學生，特別是作為AI時代原住民的小學生，正確使用科技，注意道德倫理風險，包括私隱、法律法規、避免過度使用等。

「十五五」規劃特別強調全面實施「人工智能+」行動，其中一個就是「人工智能+教育」。施俊輝表示，國家不同部委聯合發表了「人工智能+教育」行動，香港在這方面的工作也必須快馬加鞭。他有信心，學生普遍擁抱新科技，樂於試用AI這項新技術。