港鐵設機電系統整合測試中心 車站廣播乘客資訊屏提前測試

港鐵設立機電系統整合測試中心，為新鐵路項目或新車站在完成結構和屋宇設備工程前，提前進行機電測試，包括車站廣播、乘客資訊屏幕和出入閘機等機電系統。中心早前已完成東鐵綫古洞站的六成機電系統測試，現正進行東涌綫延綫相關測試。

現時港鐵車站設有多種閘機、車站廣播和乘客資訊等機電系統，以往興建新車站時，往往要待大型結構和屋宇設備工程完成後，才可安裝機電系統及測試、整合。港鐵去年設立「機電系統整合測試中心」，選取約20種車站機電系統的核心組件組成「虛擬車站」，模擬車站控制室、大堂和月台等運作，包括測試車站廣播、乘客資訊屏幕、出入閘機、升降機及扶手電梯等，試行各系統的運作及磨合。