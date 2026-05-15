港鐵設機電系統整合測試中心 車站廣播乘客資訊屏提前測試

港鐵設立機電系統整合測試中心，為新鐵路項目或新車站在完成結構和屋宇設備工程前，提前進行機電測試，包括車站廣播、乘客資訊屏幕和出入閘機等機電系統。中心早前已完成東鐵綫古洞站的六成機電系統測試，現正進行東涌綫延綫相關測試。
現時港鐵車站設有多種閘機、車站廣播和乘客資訊等機電系統，以往興建新車站時，往往要待大型結構和屋宇設備工程完成後，才可安裝機電系統及測試、整合。港鐵去年設立「機電系統整合測試中心」，選取約20種車站機電系統的核心組件組成「虛擬車站」，模擬車站控制室、大堂和月台等運作，包括測試車站廣播、乘客資訊屏幕、出入閘機、升降機及扶手電梯等，試行各系統的運作及磨合。
新做法打破「先土木，後機電」的做法，有助工程團隊和各機電系統承建商充分溝通，預演系統運作及解決潛在磨合問題，同時有助工程及營運團隊更好協調日後系統交付與運作。當車站結構工程完成後，組件便可從中心運到車站安裝，再進行餘下的系統整合測試。
新安排毋須待黃金兩小時
正興建的東鐵綫古洞站約六成機電系統已在中心完成整合測試，港鐵公司總經理——鐵路及系統整合梁志添稱，以往要等待車站停運後，剩下黃金兩小時才可以進行古洞站月台相關機電整合測試，現時便能突破限制先在中心測試，使之後涉及列車埋站、幕門等只能在現場進行的測試更有效率。中心現正展開東涌綫延綫的機電整合測試，包括為東涌東站、東涌西站和整個鐵路延伸段進行整合測試，目標6個月內完成，以配合兩站土木及屋宇設備工程的進度。