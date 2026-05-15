小學生家長開心指數7.82分 全職照顧者開心指數低 親職壓力高

家長照顧子女面對不小壓力，不同因素影響着他們對生活的滿意度。和富企業的調查發現，「香港小學生家長開心指數」為7.82分；而「家庭關係經營」對親職壓力及家庭精神健康有顯著影響。有學者建議設立整全及綜合的家庭政策及服務。 香港小學生家長開心指數跨界研究於3月18日至27日透過本地小學和社福機構等，收集了3,095份有效問卷，分別來自22間本地小學、4間社福機構及網上平台。82.3%受訪者為女性；主要為35至44歲。56.9%在職人士，38.4%為全職家庭照顧者。

調查顯示，香港小學生家長的開心指數為7.82分(10分滿分)。影響家長開心程度的四大因素，依次為個人整體開心狀況、親職壓力、家庭精神健康，以及與家庭資源相關的心理資本。調查中亦採用了「親職壓力量表(PSS)」來量度家長自覺的壓力程度。結果顯示，69.5%認為「照顧孩子所花的時間，較我能付出的多」；71.4%表示「我有時擔心自己是否已為 孩子做足要做的事」；52.2%同意「養育孩子是一項經濟負擔」。 家庭關係經營影響親職壓力 至於6大壓力來源中，「家庭關係經營」對親職壓力及家庭精神健康均有顯著影響力，反映當家長感到家庭關係經營愈困難，其親職壓力亦隨之增加，家庭精神健康評分亦下降。

調查亦發現，全職照顧者在個人及家庭的開心指數方面普遍較低，並承受更高的親職壓力，整體情況不及就業人士理想。研究進一步發現，當全職照顧者同時要照顧小學年齡的孩子及其他年齡層，其家庭開心指數會顯著低於就業人士。若需要照顧小學年齡的孩子，以及其他年齡層或60歲或以上無長期病患的父母，其親職壓力亦會明顯增加，反映全職照顧者在面對多重角色需求時，所承受的挑戰及壓力不比就業人士小。 學者倡設專責家庭事務部門 和富社會企業研究及倡議督導委員會委員、理大協理副校長(本科生課程)及前家庭議會主席石丹理表示，現時家庭政策及服務分散於不同部門，缺乏整體規劃和協調，建議設立一個專門負責家庭事務的部門，從全局性視角出發，統籌規劃政策方向，整合資源分配。

和富社區服務網絡督導委員會副主席及油蔴地天主教小學校長張作芳期望，加強學校與社區的常規家長教育配套，考慮到每一屆新入學家長都有支援需求，政府必須確保相關資源具備持續性，讓家長在日常就能獲得教養、壓力管理的實用工具。