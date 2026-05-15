申請簡約公屋3年上樓 公屋輪候4.7年創8年新低

房屋局公布最新公屋綜合輪候時間為4.7年，按季減0.4年，為過去8年多以來最短。局方指，最新公屋綜合輪候時間較本屆政府上任前高位的6.1年，累計縮短近一年半，亦首次跌破5年水平，顯示政策初見成效。今年首季約有8,400宗一般申請成功上樓，其中約47%入住「簡約公屋」。 房屋局數字顯示，截至3月底，過去12個月一般申請者的公屋綜合輪候時間為4.7年。今年首季約有8,400宗一般申請上樓，包括約1,200個新落成的傳統公屋單位、約3,300個回收的傳統公屋單位，以及約3,900個簡約公屋單位，即近半(47%)是入住簡約公屋單位，較上季16%高。

房屋局指，過去12個月獲編配入住簡約公屋的一般申請者，平均輪候時間為3年，較傳統公屋短。而入住傳統公屋的一般申請者平均輪候時間維持在5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦維持在3.9年。 申請人數方面，截至3月底，一般公屋申請約103,400宗，約81,100宗為配額及計分制下的非長者一人申請。局方指，與最高位的156,400宗及143,700宗比較，分別大減超過30%及超過40%。當中30歲以下的非長者一人申請跌幅更為明顯，在過去10年間由2016年3月底約71,300宗跌約60%至今年3月底約29,500宗，反映公屋輪候隊伍正在消化中。

未來5年傳統公屋落成進入高峰期 房屋局指，下季一般申請者入住傳統公屋或簡約公屋的數目會較今季低，公屋綜合輪候時間仍會有輕微起伏，但預期仍會在5年「封頂」。展望2026/27年度起的未來5年，總體公營房屋建屋量(包括簡約公屋)約196,000個單位，較本屆政府上任時增加超過80%。當中有約115,000個傳統公屋單位將在此間落成，供應進入高峰期。簡約公屋方面，截至今年第一季，共約9,650個單位已落成，並已全面入伙，而在餘下2026及2027年初則分別會有約20,150個及200個單位相繼落成。政府表示，公屋綜合輪候時間將繼續以2026/27年度回落至4.5年為目標。