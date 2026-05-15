首季錄9400宗騙案 12%受害人長者或退休人士 警破猜猜我是誰詐騙集團 拘10人

市民一不留神易墮騙徒陷阱，警方今年首季全港錄得逾9,400宗騙案，當中約1,200名受害人為長者或退休人士，涉款5.3億元，按年升幅約三成。當中「猜猜我是誰」騙案近日趨升，騙徒為增加警方調查難度，會要求長者搭的士，並透過電話與司機溝通，令受害人難以交代交款的地點。警方經調查後，成功瓦解一個活躍於全港各區的「猜猜我是誰」電話騙案集團，拘捕10人，涉款逾300萬元，有受害長者逾90歲，損失最大是一名八旬長者，因心急救家人被騙走14萬元。

被捕9男1女，年齡介乎27至41歲，已被暫控「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪，並於西九龍裁判法院提堂。騙徒主要針對長者，訛稱是其家人以不同藉口指急需用錢，誘騙長者交出現金，調查顯示，騙徒在成功收取現金後，會迅速前往虛擬貨幣交易店，以現金購買虛擬貨幣，並將資金轉入指定電子錢包，企圖增加警方追查難度。 指示長者搭的士交錢 避警方追查 此外，集團亦利用新手法掩飾行蹤，包括指示受害長者乘搭的士，並要求將電話交予司機，再由騙徒直接向司機說出目的地，令受害人事後難以清楚交代交收地點。

警方經深入調查及情報分析後，鎖定一個詐騙集團，於4月22至30日拘捕3名男子，包括一名負責監控收款流程的骨幹，以及兩負責收款成員。其後警方進一步鎖定其他集團成員身份，於5月8日聯同分區特遣隊再拘捕6男1女，分別涉及收款及操控行動的骨幹角色。行動中檢獲約17.5萬元現金。 長者遇騙案 六成涉電騙 商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦指，全港今年首季共錄得9,427宗詐騙案，數字與去年相若，但總損失高達18.5億元，當中近3億元涉60歲以上人士。電話騙案方面錄得2,097宗，較去年同期上升88.1%，損失達4.8億元，升一倍。

長者受騙情況尤為嚴重，首季有1,264名長者受害，按年增加312人，總損失達5.3億元。其中逾六成涉電話騙案，涉1.87億元。「猜猜我是誰」騙案錄得460宗，按年升1.5倍，損失約3,100萬元。 警方表示，將加強針對長者的防騙宣傳，包括透過社區網絡及長者常用平台發放資訊，以及推出防騙粵劇等宣傳活動。同時會與的士業界合作，為司機舉辦防騙講座，提升業界對相關騙案手法的警覺性。 警方呼籲市民，特別是長者，如接獲自稱親友並聲稱遇上緊急事故需金錢的來電，應保持冷靜，應先與親人核實或向可信人士求證。如有懷疑，可致電「防騙易熱線」18222查詢或報警；重申任何執法機關均不會要求市民在街上繳交保釋金；若有聲稱被拘捕的來電，應查問對方被扣留地點並向警署核實。另提醒年輕人切勿因貪圖「搵快錢」而參與騙案，否則可能觸犯「串謀欺詐」等嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。