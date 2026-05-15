屯院七旬翁做通波仔手術 兩度氣泡入血管同日亡

屯門醫院發生醫療事故。一名75歲老翁接受「通波仔」手術期間有氣泡進入血管，醫護人員評估後繼續手術，約半小時後再發現血管有氣泡。病人隨後心跳減慢及血壓驟降，情況持續惡化並於同日離世。醫管局其後發現，手術期間有一條導管末端螺旋嘴接口有異常，衛生署已聯絡涉事醫療器械負責人調查事件和交報告。
患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，上周三因慢阻肺病情況惡化入住屯門醫院內科及老人科病房，其後因急性冠心病引發心肌梗塞，周一獲安排接受「通波仔」手術。屯門醫院發言人指，手術期間病人的冠狀動脈造影顯示有氣泡出現，醫護人員立即檢查血壓監測裝置等連接設備，未發現異常，病人當時情況穩定，經臨床評估後繼續進行手術。
一導管末端螺旋嘴接口現異常
不過，醫護人員約30分鐘後再次發現病人的冠狀動脈出現氣泡，病人隨後心跳減慢及血壓驟降，經急救後情況持續惡化，同日離世。一般而言，用於「通波仔」手術的各條導管、接口等設備應為完全密封，以防微小氣泡進入血管，惟醫護人員初步檢視手術流程及檢查手術設備後，發現一條導管末端螺旋嘴接口出現異常，消息指為喉管彎曲。
屯門醫院對病人離世感到非常難過，已與病人家屬會面，詳細解釋事件及致以慰問，又會成立根源分析委員會作詳細調查，8周內完成並提出改善建議。院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，以及通報相關設備的供應商及衛生署跟進。
涉事套件由美國醫療設備公司生產
衛生署回覆查詢表示，前日接獲醫管局呈報事件後，已即時聯絡有關醫療器械本地負責人了解，並要求調查事件及交報告，負責人為審慎起見正通知所有使用者暫停使用受影響批次產品，涉事套件過去3年沒有安全警示或不良事件。據醫療器械科網頁，該套件由美國醫療設備公司愛德華生命科學生產。