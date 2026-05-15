屯院七旬翁做通波仔手術 兩度氣泡入血管同日亡

屯門醫院發生醫療事故。一名75歲老翁接受「通波仔」手術期間有氣泡進入血管，醫護人員評估後繼續手術，約半小時後再發現血管有氣泡。病人隨後心跳減慢及血壓驟降，情況持續惡化並於同日離世。醫管局其後發現，手術期間有一條導管末端螺旋嘴接口有異常，衛生署已聯絡涉事醫療器械負責人調查事件和交報告。

患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，上周三因慢阻肺病情況惡化入住屯門醫院內科及老人科病房，其後因急性冠心病引發心肌梗塞，周一獲安排接受「通波仔」手術。屯門醫院發言人指，手術期間病人的冠狀動脈造影顯示有氣泡出現，醫護人員立即檢查血壓監測裝置等連接設備，未發現異常，病人當時情況穩定，經臨床評估後繼續進行手術。