Canvas遭入侵後與黑客達協議　鍾麗玲：如交贖金須譴責

跨國網上教學管理平台Canvas上周遭黑客入侵，本港多間院校受影響。Canvas母公司Instructure周一（11日）發聲明指，已跟黑客組織達成協議，對方已歸還所有數據，亦已提供銷毀數據的數位憑證。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，公署至今收到7間機構通報有資料外洩事故，受影響人數超過72000人，涉及的資料包括姓名、電郵、用戶名稱、學系資訊、學生編號，亦有些情況是包括課程及系統內的資訊。

7間機構通報資料外洩暫未有實際損失

鍾麗玲在電台節目表示，公署正聯絡有關機構了解受影響範圍，暫時未有證據顯示實際損失。她表示，留意到有關平台被黑客入侵了兩次，相關公司仍要幾星期時間調查，呼籲如果有機構仍使用這個平台，全面檢視資訊系統安全，以及考慮將曾經放過在平台上的敏感資料刪除。

鍾麗玲說，留意到平台的母公司公告指出，似乎與黑客已有協議，對方表示會將資料歸還。鍾麗玲說，假如是涉及繳付贖金，公署表示譴責，因為黑客入侵是非法情況，如果這樣處理，到底是否可以取回所有資料或黑客是否已經備份資料，又或者會引來其他黑客入侵。