2027年公眾假期出爐　最長復活清明假請4日放11日

政府今日(15日)公布2027年公眾假期安排，其中由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四(9日)將訂為補假。只要打工仔肯請假，連同周末例假有不少機會可自製長假期，最長的復活節及清明假期只需請4日，即可放11日長假期。
2027年公眾假期
1月1日
1月1日(星期五)
農曆年初一
2月6日(星期六)
農曆年初三
2月8日(星期一)
農曆年初四
2月9日(星期二)
耶穌受難節
3月26日(星期五)
耶穌受難節翌日
3月27日(星期六)
復活節星期一
3月29日(星期一)
清明節
4月5日(星期一)
勞動節
5月1日(星期六)
佛誕
5月13日(星期四)
端午節
6月9日(星期三)
香港特別行政區成立紀念日
7月1日(星期四)
中秋節翌日
9月16日(星期四)
國慶日
10月1日(星期五)
重陽節
10月8日(星期五)
聖誕節
12月25日(星期六)
聖誕節後第一個周日
12月27日(星期一)
2027公眾假期請假攻略
農曆新年 請3日放9日
農曆新年假期為2月6至9日(周六至周二)，打工仔只需請2月10日至12日(周三至周五），連同周末例假，即可享有9日假期。
復活節及清明節 請4日放11日
復活節假期為3月26至29日(周五至周一)，而與清明節假期則為月4月5日(周一)，打工仔只需請3月30日至4月2日(周二至周五）請假4天，連同周末例假，即可享有11天的假期，是2027年最長的「自製長假」。
佛誕 請1日放4日
佛誕假期為5月13日(周四)，打工仔只需請5月14日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。
端午節 請2日放5日
端午節假期為6月9日(周三)，打工仔只需請6月10日至11日(周四至周五)，連同周末例假，即可享有5日假期。
香港特別行政區成立紀念日 請1日放4日
香港特別行政區成立紀念日假期為7月1日(周四)，打工仔只需請7月2日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。
中秋節 請1日放4日
中秋節假期為9月16日(周四)，打工仔只需請9月17日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。
國慶日及重陽節 請4日放10日
國慶日假期為10月1日(周五)，而重陽節假期為10月8日(周五)，打工仔只需請10月4日至7日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有10日假期，是2027中第二長的「自製長假」。
聖誕節 請4日放9日
聖誕節假期為12月25及27日(周六及周一)，打工仔只需請12月28日至31日(周二至周五)請假4天，假設2028年元旦及周日假期，即可享有9日假期。