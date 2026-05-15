2027年公眾假期出爐　最長復活清明假請4日放11日

政府今日(15日)公布2027年公眾假期安排，其中由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四(9日)將訂為補假。只要打工仔肯請假，連同周末例假有不少機會可自製長假期，最長的復活節及清明假期只需請4日，即可放11日長假期。

2027 公眾假期請假攻略

農曆新年 請 3 日放 9 日

農曆新年假期為2月6至9日(周六至周二)，打工仔只需請2月10日至12日(周三至周五），連同周末例假，即可享有9日假期。

復活節及清明節 請 4 日放 11 日

復活節假期為3月26至29日(周五至周一)，而與清明節假期則為月4月5日(周一)，打工仔只需請3月30日至4月2日(周二至周五）請假4天，連同周末例假，即可享有11天的假期，是 2027 年最長的「自製長假」 。

佛誕 請 1 日放 4 日

佛誕假期為5月13日(周四)，打工仔只需請5月14日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。