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出版：2026-May-15 15:34
更新：2026-May-15 15:34

2027請假攻略｜打工仔請4日放11日　自製最長復活清明連假

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2027年公眾假期出爐，最長復活清明假請4日放11日。(資料圖片)

2027年公眾假期出爐，最長復活清明假請4日放11日。(資料圖片)

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打工仔放假攻略出爐！政府今日(15)公布2027年公眾假期安排，值得留意的是農曆新年假期，由於年初二(2月7日)為星期日，故年初四(2月9)將訂為補假，五天工作周的打工仔，只需額外請星期三(2月10日)至星期五(2月12日)3日假期，連同前後周末即可自製長達9日的假期；而復活節及清明節假期，打工仔亦只需請4日假，即可放11日長假，計劃去旅行的市民萬勿錯過。

2027請假攻略｜2027年公眾假期

11

11(星期五)

農曆年初一

26(星期六)

農曆年初三

28(星期一)

農曆年初四

29(星期二)

耶穌受難節

326(星期五)

耶穌受難節翌日

327(星期六)

復活節星期一

329(星期一)

清明節

45(星期一)

勞動節

51(星期六)

佛誕

513(星期四)

端午節

69(星期三)

香港特別行政區成立紀念日

71(星期四)

中秋節翌日

916(星期四)

國慶日

101(星期五)

重陽節

108(星期五)

聖誕節

1225(星期六)

聖誕節後第一個周日

1227(星期一)

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2027請假攻略｜農曆新年 3日放9

農曆新年假期為269(周六至周二)，打工仔只需請210日至12(周三至周五），連同周末例假，即可享有9日假期。

2027請假攻略｜復活節及清明節 4日放11

復活節假期為32629(周五至周一)與清明節假期則為月4月5(周一)，打工仔只需請330日至42(周二至周五）請假4天，連同周末例假，即可享有11天的假期，是2027年最長的「自製長假」

2027請假攻略｜佛誕 1日放4

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佛誕假期為513(周四)，打工仔只需請514日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。

2027請假攻略｜端午節 2日放5

端午節假期為69(周三)，打工仔只需請610日至11(周四至周五)，連同周末例假，即可享有5日假期。

旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖） 旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套於機場機艙備用（am730製圖）

2027請假攻略｜香港特別行政區成立紀念日 1日放4

香港特別行政區成立紀念日假期為71(周四)，打工仔只需請72(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。

2027請假攻略｜中秋節 1日放4

中秋節假期為916(周四)，打工仔只需請917(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。

2027請假攻略｜國慶日及重陽節 4日放10

國慶日假期為101(周五)，而重陽節假期為108(周五)，打工仔只需請104日至7(周一至周四)，連同周末例假，即可享有10日假期，是2027中第二長的「自製長假」

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2027請假攻略｜聖誕節 4日放9

聖誕節假期為122527(周六及周一)，打工仔只需請1228日至31(周二至周五)請假4天，假設2028年元旦及周日假期，即可享有9日假期。

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