2027請假攻略｜打工仔請4日放11日　自製最長復活清明連假

打工仔放假攻略出爐！政府今日(15日)公布2027年公眾假期安排，值得留意的是農曆新年假期，由於年初二(2月7日)為星期日，故年初四(2月9日)將訂為補假，五天工作周的打工仔，只需額外請星期三(2月10日)至星期五(2月12日)3日假期，連同前後周末即可自製長達9日的假期；而復活節及清明節假期，打工仔亦只需請4日假，即可放11日長假，計劃去旅行的市民萬勿錯過。

2027請假攻略｜ 農曆新年 請 3 日放 9 日

農曆新年假期為2月6至9日(周六至周二)，打工仔只需請2月10日至12日(周三至周五），連同周末例假，即可享有9日假期。

2027請假攻略 ｜復活節及清明節 請 4 日放 11 日

復活節假期為3月26至29日(周五至周一)，而與清明節假期則為月4月5日(周一)，打工仔只需請3月30日至4月2日(周二至周五）請假4天，連同周末例假，即可享有11天的假期，是 2027 年最長的「自製長假」 。