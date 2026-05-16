新西蘭南島3車連環相撞釀5死傷　其中港人遊客兩死兩傷（更新）

中國駐基督城（Christchurch）總領館公眾號今日（16日）指，新西蘭警方表示，當地時間5月15日下午發生致命交通意外，根據新西蘭警方及當地傳媒1 NEWS報道，事發於當地時間15日下午約1時12分，現場為南島塞爾溫區（Selwyn District）北拉卡亞路（North Rakaia Rd）與1號公路（State Highway 1）交叉路口附近，發生一宗嚴重三車相撞事故。另一傳媒報道，當中一輛為卡車。警方及緊急服務部門接報後隨即趕往現場救援，經檢驗後，證實5人傷亡，其中兩人傷勢過重，當場宣告不治；3名傷者則分別受輕傷至危殆。

當地聖約翰救護機構（Hato Hone St John）發言人指出，當局派出了兩架醫療救援直升機、兩輛救護車及多名行動主管趕赴現場。醫護人員在現場為傷者進行初步治理後，將其中兩名傷勢危殆及嚴重的傷者，由直升機緊急送往基督城醫院（Christchurch Hospital）搶救，另外一名傷者則由救護車送往同一醫院。

受事件影響，該路段一度封閉近5小時，車輛需要改道，報道指車龍一度長至少1公里。

中方就事件深感痛惜，第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治，並為傷者及家屬及時提供領事服務與協助。總領館再次提醒，南島已進入秋冬季節，天氣多變，請自駕遊客切實提高安全意識，避免發生交通事故。