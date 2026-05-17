陳茂波：不同國際機構對香港認可 反映外界了解香港具未來潛力

財政司長陳茂波今日(17日)在網誌中表示，近期不同國際機構對香港的客觀認可，也反映外界更了解香港的最新發展和未來潛力。國際貨幣基金組織日前發表了最新報告，肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色，並認同包括發展北部都會區在內的各項政策措施，有助本港發展創科和高增值服務，支持經濟增長和經濟結構轉型。穆迪和惠譽最近亦確認香港的信貸評級和「穩定」展望。

陳茂波指，這些判斷不僅反映香港經濟基調良好，前景正面，以及公共財政穩健，更說明積極持續溝通講解，能讓國際機構更充分了解本港的情況、發展方向和機遇。它們的評估等資訊能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。他指，近期市場的動向亦印證了香港營商環境的吸引力和經濟前景。不少機構落戶或擴大在港投資，增聘人手和擴充辦公室，並推出更多創新服務和產品。香港金融學院早前調查顯示，金融機構、行業協會、家辦負責人、市場從業者等表示，對香港的信心源於完善的監管架構、成熟的金融市場、具競爭力的稅制，以及資金自由流動。

國際格局出現積極信號 有利香港強化對外聯繫 陳茂波將於今晚深夜啟程前往巴黎、布魯塞爾和蘇黎世，先是出席在巴黎舉行的打擊恐怖份子融資全球部長級會議，與八十多個國家和地區的代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔；然後，在上述城市與歐洲的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，深化合作、招商引資。

他指，上周中美元首會面，稍後俄羅斯總統也將訪華，國際格局出現積極信號。在地緣政局動盪之際，這些對話將為國際大局注入穩定性，也為香港強化對外聯繫創造了更有利的環境。