創新科技加速北都建設 粉嶺繞道首用「橫向轉體技術」 工期縮短一年

粉嶺繞道(東段)日前正式通車。土木工程拓展署(北拓展處)工程師梁文懿表示，工程期間團隊面對多項地理與環境限制，包括要避開粉嶺公路繁忙車流；減低工程對鄰近龍躍頭、塘坑和崇謙堂一帶鄉村的影響，更需要跨越現有地面大型東江水管及港鐵東鐵線，以建造長跨度橋樑。工程團隊只可以利用凌晨港鐵列車停駛後的短暫空檔施工，與時間競賽。工程團隊因此以突破思維引入全港首次應用的橋樑「橫向轉體技術」，並分別於兩個深夜順利完成兩段行車橋的轉體，其中一段為全球橋體最大彎曲度的轉體橋，單段橋身長約140米、重逾7,000噸，運用新技術令工期縮短約一年，並大幅降低對鐵路營運的影響。

土木工程拓展署(北拓展處)工程師鄭允健表示，龍躍頭交匯處工程需於狹窄、交通繁忙和滿布地下管線的空間內建造「三層式架構」，即包含地下行車通道、地面迴旋處及設有單車徑的高架行人天橋，極具挑戰。其中，於4月中落成啓用的龍躍頭交匯處環形行人天橋，是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。

鄭允健介紹，S960強度約為一般鋼材的三倍，全球以往未有涵蓋此高強度的鋼結構民用設計標準。團隊與香港理工大學及清華大學合作，反覆實驗論證，成功編制可對接國際的設計規範。而採用S960可大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑結構重量達百分之九十，碳排放則減少百分之六十五。輕量化的橋身不僅可以減少複雜地下環境下建造樁柱及橋墩的數量及規模，亦讓工程團隊可更靈活地組裝、運輸及架設橋面結構，例如使用較小型的吊重設備已可完成整個圓環橋面架設。