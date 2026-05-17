創新科技加速北都建設 粉嶺繞道首用「橫向轉體技術」 工期縮短一年

政府正全力加速北部都會區發展。為加快建設步伐，發展局及其轄下部門以創新思維促進發展。其中土木工程拓展署率先在北部都會區先行先試，積極引入多項全港乃至全球首創的創新建造技術和物料，包括國產超高強鋼行人天橋、橋樑橫向轉體技術、單邊挖掘U型盾構機等，成功克服地理與環境限制，促進北都基建盡快落成。
粉嶺繞道(東段)日前正式通車。土木工程拓展署(北拓展處)工程師梁文懿表示，工程期間團隊面對多項地理與環境限制，包括要避開粉嶺公路繁忙車流；減低工程對鄰近龍躍頭、塘坑和崇謙堂一帶鄉村的影響，更需要跨越現有地面大型東江水管及港鐵東鐵線，以建造長跨度橋樑。工程團隊只可以利用凌晨港鐵列車停駛後的短暫空檔施工，與時間競賽。工程團隊因此以突破思維引入全港首次應用的橋樑「橫向轉體技術」，並分別於兩個深夜順利完成兩段行車橋的轉體，其中一段為全球橋體最大彎曲度的轉體橋，單段橋身長約140米、重逾7,000噸，運用新技術令工期縮短約一年，並大幅降低對鐵路營運的影響。
土木工程拓展署(北拓展處)工程師鄭允健表示，龍躍頭交匯處工程需於狹窄、交通繁忙和滿布地下管線的空間內建造「三層式架構」，即包含地下行車通道、地面迴旋處及設有單車徑的高架行人天橋，極具挑戰。其中，於4月中落成啓用的龍躍頭交匯處環形行人天橋，是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。
鄭允健介紹，S960強度約為一般鋼材的三倍，全球以往未有涵蓋此高強度的鋼結構民用設計標準。團隊與香港理工大學及清華大學合作，反覆實驗論證，成功編制可對接國際的設計規範。而採用S960可大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑結構重量達百分之九十，碳排放則減少百分之六十五。輕量化的橋身不僅可以減少複雜地下環境下建造樁柱及橋墩的數量及規模，亦讓工程團隊可更靈活地組裝、運輸及架設橋面結構，例如使用較小型的吊重設備已可完成整個圓環橋面架設。
全球首創單邊挖掘U型盾構機擴闊元朗明渠
除粉嶺繞道(東段)項目，工程團隊在元朗南新發展區第一期基建工程亦積極應用創新思維及先進科技。土木工程拓展署(西拓展處)工程師李子亮表示，團隊引進並優化全球首創「紫荊號」單邊挖掘U型盾構機，以克服在擴闊元朗明渠時遇到的施工挑戰，最終成功完成約900米箱形暗渠工程，提升排洪能力並改善交通，以應對未來區內發展需要。
李子亮表示，元朗明渠鄰近民居，明渠旁的公庵路交通繁忙，而地下管道密集且老化，加上要減低工程對周邊居民及道路使用者造成不便及潛在風險，令施工充滿挑戰。團隊採用「紫荊號」整合「支撐、挖掘、推進、預製件安裝與回填」五大工序，實現全機械化、一體化地面施工，相比傳統明挖法，可以大幅減少臨時支撐工程，縮減佔用路面空間，並配合場外預製組件現場快速拼裝，大幅提升生產力與品質，同時顯著降低碳排放，更有效消除高空作業風險，提升工地安全水平。
此外，過往採用傳統明挖法，雨季時工人因安全問題無法進入河道施工，工程只能於旱季進行；而「紫荊號」則突破季節限制，即使雨季仍可持續推進，實現全年無休，工期因而縮短近兩年。「紫荊號」更榮獲英國《隧道設計與施工創新大獎》。