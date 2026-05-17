林健鋒指洪水橋產業園不排除發債 學者：關鍵在回報率須高於債息

為加快北部都會區發展，政府成立3間產業園公司，分別注資100億元；其中之一是於今年1月成立的「洪水橋產業園公司」。將於6月1日出任洪水橋產業園公司董事局主席的林健鋒，今日(17日)在電視節目表示，難以評估100億注資是否夠用，現階段會採取「睇餸食飯」原則，期望引入外部資金進行共同研發以拓展資金來源。他表明，只要基礎建設完善並開始有企業進駐，有成績後，若有資金需求會考慮發債融資，但也認為產業園收益不止估算的初期每年40億，相信未來可帶動香港整體收益。

林健鋒續指，不少海內外的企業向他表示對產業園感興趣，有本地企業想飲「頭啖湯」，亦有美國投資者看中香港水電供應穩定及資訊自由流通的優勢，有意落戶設立大數據中心。他強調，產業園會歡迎任何行業，目前重點吸引食品、醫療用品、高科技生產等行業。產業園公司將根據不同企業的需求，提供「度身訂造」彈性方案，如可探討「先租後買」、短期租約或直。他又指，未來將繼續與當局溝通，探討在特定範疇上，向部分企業提供稅務優惠。

另外，林健鋒透露，計劃將產業園打造成一個功能完備的小社區，設有周邊生活配套設施和一站式服務中心，協助企業處理商業登記、開立銀行戶口，甚至連員工子女的入學問題都能協助安排，讓外來人才進駐後能有賓至如歸的回家感覺。他又建議，優化流浮山、尖鼻咀等周邊環境，配合行山、觀鳥等生活配套。

對於外界關注產業園帳目應否納入審計署的審查範圍，林健鋒認為，這交由政府決定，直言「如果樣樣嘢都綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，就無咗個speed(速度)」，效率至關重要。他表示，產業園會靈活運用資金，做到「以民為本、應使則使」，董事局有5位局長參與監督把關，每年亦會向立法會提交「成績表」審核，確保公帑運用得宜，若用得不妥當，相信必定被立法會「捉上去問三日三夜」。

對於林健鋒表示洪水橋產業園發展，長遠或考慮發債，金融學者李兆波接受《am730》訪問時分析指，該考量相信與產業園起步初期難以尋獲大型大股東有關。他續指，「如果資金不夠，借數十億元不是問題」，發債融資本身並非問題所在，最核心在於項目的投資回報率必須高於債券利率。他解釋，由於股東所要求的預期回報率普遍高於債權人，故發債的融資成本相對較低；因此，最關鍵是必須確保園區未來推行的均為優質且具備高發展潛力的項目。

此外，對於林健鋒提出將產業園打造成小社區的構想，李兆波指，只要園區規模夠大、吸納的人口夠多，仿效內地騰訊、阿里巴巴或富士康等科技巨企，將會是一個非常不俗的發展方向。