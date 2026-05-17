油麻地灰衫男疑毀2萬元關公像再折返　六旬玉石舖老闆上前理論遭推出馬路

警方今日(17日)傍晚6時許接獲報案，指一名男子在彌敦商業大廈對開，突遭一名年約30多歲的男子襲擊並強行搶走手提電話；雙方隨即爆發激烈推撞，期間施襲者竟將事主猛推向馬路，導致事主險些被一輛剛好駛至的私家車撞倒。警方接獲報案並迅速趕抵現場。經初步檢查，受襲事主保持清醒，惟右手手肘受傷，隨即被安排送往伊利沙伯醫院治理。至於施襲者在得手後則迅速逃離現場。
在事發大約半小時後，警員於距離案發現場約4公里外的西九龍總區警察總部對開，發現施襲者蹤影。他被截獲時亦報稱身體不適，隨後由救護車送院治理。警方目前正就事件的起因及經過展開深入調查。
疑強奪關公像並惡意破壞
消息指，遇襲男子為案發的彌敦商業大廈內，一間玉石舖的60歲老闆。據該店女職員透露，事件始於今早，一名男子突然闖入舖內，一言不發便強行奪走一個價值約2萬港元的關公像，隨後更將其棄置於垃圾桶內惡意破壞。老闆當時已即時報警處理。
至傍晚時分，老闆發現一名男子在店外徘徊，其外貌及衣著與早上毀壞關公像的男子極為相似，於是上前理論，並拿出手機拍攝。對方見狀大為不滿，隨即動手搶奪手機，雙方因而爆發激烈衝突。混亂間，老闆被對方猛烈推倒在地，險些被當時駛經的車輛撞倒，險象環生。
根據網上流傳的片段顯示，兩人當時在玉石舖外激烈拉扯，引來大批市民圍觀。期間，身穿灰衫的男嫌疑人雖一度將玉石舖老闆推倒在地，但老闆亦不甘示弱，隨即起手還擊。灰衫男眼見未能擺脫，企圖轉身逃離現場，而玉石舖老闆則在後方緊隨不捨，片段至此結束。