油麻地灰衫男疑毀2萬元關公像再折返　六旬玉石舖老闆上前理論遭推出馬路

警方今日(17日)傍晚6時許接獲報案，指一名男子在彌敦商業大廈對開，突遭一名年約30多歲的男子襲擊並強行搶走手提電話；雙方隨即爆發激烈推撞，期間施襲者竟將事主猛推向馬路，導致事主險些被一輛剛好駛至的私家車撞倒。警方接獲報案並迅速趕抵現場。經初步檢查，受襲事主保持清醒，惟右手手肘受傷，隨即被安排送往伊利沙伯醫院治理。至於施襲者在得手後則迅速逃離現場。

在事發大約半小時後，警員於距離案發現場約4公里外的西九龍總區警察總部對開，發現施襲者蹤影。他被截獲時亦報稱身體不適，隨後由救護車送院治理。警方目前正就事件的起因及經過展開深入調查。