Ray Online｜曾言香港豬扒包勝澳門　何敬康遇小肥陳慧敏後轉口風

之前講過香港豬扒包好食過澳門嘅新民黨立法會議員何敬康(Adrian)，日前遇到澳門歌手小肥同陳慧敏，對方話會向佢證明澳門豬扒包一流，原本Adrian都話有競爭先有進步，結果聽聽下就轉口風話口味係會轉，「下次我去澳門再食豬扒包，可能就係會覺得澳門包好食過香港。」

「對澳門嘅感情永遠血脈相連」

Adrian之前喺立法會議員議案發言提到，澳門食物極度普通，例如官也街好多間老字號賣豬扒包、葡撻、牛雜、杏仁餅等等，全部喺香港都有得食，但唔知點解會塑造成澳門嘅珍饈百味，又話夠膽講句香港嘅豬扒包好食過澳門，不過香港人就貪「隔離飯香」專程搭船去。佢之後為咗證明，更專誠去香港一間老字號小店買咗100個香港豬扒包，請議員同記者品嘗。

本身都係澳門人嘅Adrian，禮拜六睇完歌手方力申演唱會之後喺後台遇到小肥同陳慧敏。佢話撞到兩個澳門朋友當然有大量話題，自言「我對澳門嘅感情係永遠係血脈相連」，又引述對方話會證明畀佢睇澳門豬扒包係一流，「我話當然好啦，有競爭先有進步，同埋口味除咗個人之外，仲會轉，下次我去澳門再食豬扒包，可能就係會覺得澳門包好食過香港。」