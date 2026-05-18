商用車隧道費減半兩個月 的士司機盼盡快推石油氣補貼

政府收費隧道及青沙管制區昨起減收商用50%的隧道費，為期兩月，使用者毋須預先申請，易通行會在戶口自動調整。有的士司機認為措施有助減輕營運成本，並希望當局盡快落實石油氣補貼。運輸署表示，易通行系統運作至今大致暢順，會密切監察情況。

油價高企，對商用車輛營運構成壓力，政府早前宣布由昨起巴士、小巴、的士及貨車等商用車，使用政府收費隧道及青沙管制區收費減半價，為期兩個月。運輸署指將有16.5萬輛商用車受惠，涉及約少收1.6億元隧道費。