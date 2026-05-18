商用車隧道費減半兩個月 的士司機盼盡快推石油氣補貼

政府收費隧道及青沙管制區昨起減收商用50%的隧道費，為期兩月，使用者毋須預先申請，易通行會在戶口自動調整。有的士司機認為措施有助減輕營運成本，並希望當局盡快落實石油氣補貼。運輸署表示，易通行系統運作至今大致暢順，會密切監察情況。
油價高企，對商用車輛營運構成壓力，政府早前宣布由昨起巴士、小巴、的士及貨車等商用車，使用政府收費隧道及青沙管制區收費減半價，為期兩個月。運輸署指將有16.5萬輛商用車受惠，涉及約少收1.6億元隧道費。
隧道費半價補貼後，的士每次過隧道僅收12.5元。有的士司機指，近日石油氣價高企，「差不多一元一公里，多幾十蚊補貼，總係好的。」但相關措施是針對司機，的士乘客仍須支付現時法例訂明的原定隧道費，以目前3條過海隧道收費，乘客如非經過海的士站上車過海，須支付來回隧道費、即50元。為避免爭拗，運輸署在的士車廂及的士車隊平台頁面提醒乘客。
液化石油氣燃料補貼料本月生效
另外，減輕以石油氣為主要燃料的本地客運商用車輛(的士、公共小巴及俗稱「保母車」的學校私家小巴)的營運成本，以減低其加價壓力，政府早前已宣布，將向的士、公共小巴及學校私家小巴提供每公升0.5元的液化石油氣燃料補貼，為期兩個月，預計5月內推出。有的士司機期望政府盡快宣布實際日期，降低成本。
運輸署長謝詠誼昨凌晨視察「易通行」控制中心運作。署方表示，系統運作至今大致暢順，整體交通大致正常，會密切監察情況。