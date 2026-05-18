巴士迷走出馬路影車 16歲少年遭私家車撞傷

長沙灣發生交通意外。一批巴士迷昨疑為拍攝目標巴士走到行車路中心，期間一名16歲少年由快線折返回行人路時，被中線行駛的私家車撞倒，輕傷送院治理。涉事私家車司機則留在現場協助調查。消息指，捱撞少年事發時與其他巴士迷疑拍攝一輛披有組合COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)全車身廣告的巴士。

披上蘇雅琳《給你一隻大口仔》的全車身廣告。(FB群組「COLLAR Community 」)

意外於昨午3時發生，長沙灣道怡靖苑對開一帶當時聚集一批巴士迷。有車cam片段顯示，事發時正下微雨，十多名巴士迷分別站在路面快線及慢線準備拍攝駛經的目標巴士，當中有人一手持手機、一手持雨傘，亦有人在行駛中的車輛之間穿梭，不少駕駛者須切線閃避，險象環生。

及至目標巴士由欽州街轉出，一名原本站於快線的巴士迷突然折返行人路，一輛藍色私家車收掣不及將其撞倒。據悉傷者為16歲少年，腳部輕傷，清醒送院治理。

現場消息指，傷者當時正與其他巴士迷追影一輛九巴，該車披有COLLAR成員蘇雅琳為其最新單曲《給你一隻大口仔》的全車身廣告。