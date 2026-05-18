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出版：2026-May-18 04:00
更新：2026-May-18 04:00

巴士迷走出馬路影車 16歲少年遭私家車撞傷

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巴士迷走出馬路影車 16歲少年遭私家車撞傷

巴士迷走出馬路影車 16歲少年遭私家車撞傷

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長沙灣發生交通意外。一批巴士迷昨疑為拍攝目標巴士走到行車路中心，期間一名16歲少年由快線折返回行人路時，被中線行駛的私家車撞倒，輕傷送院治理。涉事私家車司機則留在現場協助調查。消息指，捱撞少年事發時與其他巴士迷疑拍攝一輛披有組合COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)全車身廣告的巴士。

披上蘇雅琳《給你一隻大口仔》的全車身廣告。(FB群組「COLLAR Community 」)

披上蘇雅琳《給你一隻大口仔》的全車身廣告。(FB群組「COLLAR Community 」)

意外於昨午3時發生，長沙灣道怡靖苑對開一帶當時聚集一批巴士迷。有車cam片段顯示，事發時正下微雨，十多名巴士迷分別站在路面快線及慢線準備拍攝駛經的目標巴士，當中有人一手持手機、一手持雨傘，亦有人在行駛中的車輛之間穿梭，不少駕駛者須切線閃避，險象環生。

及至目標巴士由欽州街轉出，一名原本站於快線的巴士迷突然折返行人路，一輛藍色私家車收掣不及將其撞倒。據悉傷者為16歲少年，腳部輕傷，清醒送院治理。

現場消息指，傷者當時正與其他巴士迷追影一輛九巴，該車披有COLLAR成員蘇雅琳為其最新單曲《給你一隻大口仔》的全車身廣告。

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少年受輕傷送院治理。

少年受輕傷送院治理。

衝出馬路影相或違法

近年本港流行應援巴士廣告，歌迷、歌迷會甚至官方均會投放全車身廣告，為偶像、歌曲甚至劇集角色應援，吸引歌迷拍攝相關巴士外貌留念。同時，亦有巴士迷會追拍具特別塗裝或型號的巴士，惟部分人會走出馬路，罔顧交通及自身安全。警方就近年巴士迷的行為已作出提醒，根據《道路交通條例》(第374章)，任何人如在道路上行走時魯莽或疏忽地危害其本人或他人的安全，一經定罪，最高可被罰款2,000元。

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