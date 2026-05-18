習特會助港對外聯繫更有利 陳茂波訪歐3國招商引資

財政司長陳茂波今啟程前往歐洲，與當地金融機構代表會面，介紹和推廣本港國際金融中心發展與機遇，期望能加強合作和招商引資；又提到中美元首會面及俄羅斯總統將訪華，為香港加強對外聯繫創造更有利環境。
美國總統特朗普上周國事訪問中國，並與國家主席習近平會談，俄羅斯總統普京明日亦將國事訪問中國。陳茂波於網誌表示，在地緣政局動盪之際，國家元首對話為國際大局注入穩定性，也為香港加強對外聯繫創造更有利環境。
陳茂波今日凌晨啟程前往法國巴黎、比利時布魯塞爾和瑞士蘇黎世訪問，首先會出席由法國主辦的「不為恐怖行為供資」部長級會議，期間會與八十多個國家和地區代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔。
面談講解有助更深入了解香港
隨後，陳茂波會與不同城市的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，加強合作招商引資。他認為，在國際層面加強交流，直接面談講解及回應提問，有助海外工商金融界更深入了解香港的近況和發展，以及香港對他們在中國以至亞洲區內開拓業務的戰略意義。他又指，港府會全力加強對外聯繫，以在變局中開拓更廣闊的發展新局，期望歐洲之行能把蓬勃的創科與金融生態和人才優勢，轉化為國際投資者看得見的機遇。
另外，陳茂波引述近期不同國際機構對港評述，認為判斷反映香港經濟基調良好、前景正面，以及公共財政穩健，更說明持續溝通講解，能讓國際機構更充分了解本港情況、發展方向和機遇，評估等資訊能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。