習特會助港對外聯繫更有利 陳茂波訪歐3國招商引資

陳茂波今日凌晨啟程前往法國巴黎、比利時布魯塞爾和瑞士蘇黎世訪問，首先會出席由法國主辦的「不為恐怖行為供資」部長級會議，期間會與八十多個國家和地區代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔。

面談講解有助更深入了解香港

隨後，陳茂波會與不同城市的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，加強合作招商引資。他認為，在國際層面加強交流，直接面談講解及回應提問，有助海外工商金融界更深入了解香港的近況和發展，以及香港對他們在中國以至亞洲區內開拓業務的戰略意義。他又指，港府會全力加強對外聯繫，以在變局中開拓更廣闊的發展新局，期望歐洲之行能把蓬勃的創科與金融生態和人才優勢，轉化為國際投資者看得見的機遇。