1999年女報販霞姐被殺案再拘一人 54歲男子深圳落網控謀殺

深水埗女報販何慧霞(霞姐)於1999年被殺案，經過逾四分一世紀，有新進展。再有一名疑涉案男子日前在內地落網，警方初步相信他負責招募3名刀手，及安排刀手到現場犯案。案件累計已有7人被捕，其中6人早前經審訊後，5人裁定謀殺罪成和一人誤殺罪成。警方相信仍有一人在逃，強調持續追查所有在逃疑犯，不會因案發太久而放棄。 被捕姓連男子、54歲，上周五在內地落網，翌日早上於深圳灣口岸移交香港警方，隨即被捕；他被黑布蒙頭、鎖上手銬，由探員帶返警署調查。疑犯將被控謀殺，今日在九龍城裁判法院提堂。

九龍總區刑事部警司賈錦琳昨介紹案情指，案件發生於1999年9月22日清晨約5時15分，地點為九龍深水埗大埔道168號外一個報攤。受害人為一名姓何的40歲女子，當日清晨在報攤工作期間突遭3名持刀男子襲擊，疑犯其後乘坐私家車逃離現場。受害人身中多刀，最終因失血過多死亡。案件其後交由西九龍總區重案組第一隊接手調查。 他提到，今次行動得以成功，有賴與內地執法機關的緊密合作。警方其後掌握該名在逃疑犯的資料，並得悉他身處內地，於是向廣東省公安廳要求協助。他強調，香港警方與內地相關部門一直設有通報及協作機制，是次案件中獲廣東省公安廳、深圳市公安局刑偵支隊、屏山分局及情報指揮中心等單位協助，最終成功拘捕相關疑犯並展開檢控程序。

賈錦琳表示，相信仍有一名男子在逃，在案中涉負責安排武器及車輛，警方已掌握其身份，正追尋其下落；又指雖然該案至今已發生超過25年，但調查工作從未停止。於2005年至2010年間，警方成功拘捕6名涉案男子並提出檢控。經審訊後，其中5人被裁定謀殺罪名成立並判處終身監禁；另1人被裁定誤殺罪名成立，判監12年。 警︰無論案件多久仍會全力追究 警方重申，無論案件發生多久，均會全力追究，將涉案人士繩之於法，並會繼續與內地執法機關保持合作，共同打擊跨境及嚴重罪案。