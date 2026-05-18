洪水橋產業園政府注資百億 林健鋒指不排除發債 冀打造小社區及北都品牌 學者：關鍵在回報率須高於債息

獲政府注資100億元的洪水橋產業園正籌備起步。行政會議成員兼候任洪水橋產業園董事局主席林健鋒指，難以評估100億注資是否夠用，會採取「睇餸食飯」原則，可能與各界別合作吸引資金流入；若日後營運資金不足，亦會考慮透過發債進行融資。他又透露，計劃將產業園打造成小社區，成為北都品牌，以「度身訂造」模式吸引企業；並會與政府持續溝通，冀在特定範疇為企業提供免稅優惠。有學者指，發債融資關鍵在於項目的投資回報率必須高於債券利率。

為加快北部都會區發展，政府成立3間產業園公司，分別注資100億元；其中之一是於今年1月成立的「洪水橋產業園公司」。將於6月1日出任洪水橋產業園公司董事局主席的林健鋒，昨在電視節目表示，難以評估100億注資是否夠用，現階段會採取「睇餸食飯」原則，期望引入外部資金進行共同研發以拓展資金來源。他表明，只要基礎建設完善並開始有企業進駐，有成績後，若有資金需求會考慮發債融資，但也認為產業園收益不止估算的初期每年40億，相信未來可帶動香港整體收益。

林健鋒續指，不少海內外的企業向他表示對產業園感興趣，有本地企業想飲「頭啖湯」，亦有美國投資者看中香港水電供應穩定及資訊自由流通的優勢，有意落戶設立大數據中心。他強調，產業園會歡迎任何行業，目前重點吸引食品、醫療用品、高科技生產等行業。產業園公司將根據不同企業的需求，提供「度身訂造」彈性方案，如可探討「先租後買」、短期租約或直接買地。他又指，未來將繼續與當局溝通，探討在特定範疇上，向部分企業提供稅務優惠。

產業園打造功能完備小社區

另外，林健鋒透露，計劃將產業園打造成一個功能完備的小社區，設有周邊生活配套設施和一站式服務中心，協助企業處理商業登記、開立銀行戶口，甚至連員工子女的入學問題都能協助安排，讓外來人才進駐後能有賓至如歸的回家感覺。他又建議，優化流浮山、尖鼻咀等周邊環境，配合行山、觀鳥等生活配套。

林指若「樣樣嘢綁手綁腳」降效率

對於外界關注產業園帳目應否納入審計署的審查範圍，林健鋒認為，這交由政府決定，直言「如果樣樣嘢都綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，就無咗個speed(速度)」，效率至關重要。他表示，產業園會靈活運用資金，做到「以民為本、應使則使」，董事局有5位局長參與監督把關，每年亦會向立法會提交「成績表」審核，確保公帑運用得宜，若用得不妥當，相信必定被立法會「捉上去問三日三夜」。