紅磡男子染大鼠戊型肝炎 曾祈殷：難從病徵識別 免疫力低惡化快風險高

香港今年出現首宗大鼠戊型肝炎個案。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早(18日)在港台節目表示，大鼠戊型肝炎與一般戊型肝炎屬「遠親關係」，兩者並不完全一樣。香港於2018年發現全球首宗個案，打破以往認為該病毒無法從動物傳染人類的想法，至今每年平均有數宗至10宗左右，一般染疫人士都有長期肝病。

一般 1 至 6 星期內自行痊癒

曾祈殷指，從過往紀錄來看，多數患者的病情穩定，但病徵並不明顯，臨床上無法單憑病徵作出診斷。在傳播途徑方面，患者多數是透過間接接觸，如食物或水源受到鼠隻污染而受到感染。一般而言，感染者在1至6星期內會自行痊癒，但對於曾接受器官移植、使用類固醇、免疫抑制劑、接受化療、孕婦及蠶豆症的人士來說，他們的免疫力較差，一般因為難以處理到病毒而未能自行痊癒，病情急速惡化的機會遠高於其他人士。