30卸任議員派助理940萬獎金 田北辰質疑用公帑「奇怪」：應自掏腰包

今日(18日)有傳媒報道指，立法會換屆後，39位未有連任的議員中，有30名卸任議員合共向157名議助發放約940萬元的獎金或花紅，其中選委界前議員馬逢國向其助理、正捲入風化案的施駿興發放26.4萬元獎金，相當於其6個月薪金。其中一名沒有用公帑「派花紅」的前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰今日（18日）在商台節目表示，在現有合約及約滿酬金制度下，再動用公帑派發額外花紅做法敏感及「奇怪」，認為議員應自掏腰包。

馬逢國向施駿興發放26.4萬獎金

田北辰是其中一名沒有用公帑「派花紅」的議員，他表示「接班人」莊豪鋒繼續聘用其團隊大部分員工。田北辰坦言對動用公帑派花紅尤其敏感，「我自己公司、私人各方面就一回事。但係用公帑我自己就唔係幾想」，強調如自己真的派花紅會自掏腰包。他指其辦事處職員均以合約形式受聘，合約期滿後會發放約滿酬金，續約時亦會重新商議薪酬。

田北辰強調，合約期間職員的薪酬會跟隨公務員加薪幅度調整，待遇已較出面私人市場優厚。在已有約滿酬金的情況下，他認為長期服務金或額外獎金的性質已被抵銷，因此對有議員以公帑發放相關款項「感奇怪」。