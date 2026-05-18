港鐵「‘TRAIN’出光輝每一程2.0」　逾7000學生參與創歷屆新高

港鐵公司一年一度的「'TRAIN'出光輝每一程2.0」學界環境及社會創新挑戰賽在上周末圓滿舉行。今屆計劃以「召集挑戰者！一起躍向創新未來」為主題，鼓勵學生圍繞社會共融及減少溫室氣體排放兩大主題提出創新方案。在過去兩個月，有超過7,000名學生參與計劃下的網上課程，創歷屆新高，其後部分學生進一步組隊參加創新挑戰賽，在港鐵及社創導師指導下發展方案，並向非牟利組織或社企實地驗證。

總決賽於上周六(16日)舉行，28隊晉級的團隊向評審展示創意方案，最終由南亞路德會沐恩中學及順利天主教中學的學生團隊，分別奪得「社會共融」及「減少溫室氣體排放」主題冠軍。南亞路德會沐恩中學的團隊提出於港鐵車站設置共享手推車借用服務，協助長者離站後以手推車運載隨身重物，輕鬆步行至附近屋邨；而順利天主教中學的團隊則建議在車站加設腳踏式驅動裝置，乘客透過踩踏裝置將雨水過濾並透過霧化噴頭灌溉站內的植物，同時達致降溫效果。