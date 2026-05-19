【繞場一週】融馬情巡展尖沙咀站啟動　馬會與社區同行

部分展覽將於晚間加入以馬為主題的燈光秀，讓人彷彿置身於一場充滿動感的藝術表演，感受到馬匹奔騰的動感與力量。

Jessie知道，尖沙站啟動儀式於上周六舉行，當日勞工及福利局局長孫玉菡、馬會行政總裁應家柏，以及藝術家馬興文等嘉賓亦有出席，並邀請了近百名學生為小馬雕塑進行彩繪。

同場亦公佈了「融馬‧同行」藝術創作比賽的結果。比賽由馬會與跨界藝術家馬興文攜手推出，為馬會慶祝140週年的活動之一。來自全港幼稚園到大學的數千名參賽者，以中國藝術先驅徐悲鴻的馬畫為靈感，創作出充滿想像力的作品。最終有30位得獎者 / 得獎隊伍脫穎而出，展現了香港年輕一代的創意與活力。

過去幾個月，馬會推出了不少精彩的馬年系列活動，而且陸續有來，以頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展，令人期待。