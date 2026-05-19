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出版：2026-May-19 07:30
更新：2026-May-19 07:30

【繞場一週】融馬情巡展尖沙咀站啟動　馬會與社區同行

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香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（右三）、香港賽馬會行政總裁應家柏（左三）、知名藝術家馬興文（右二）、油尖旺民政事務專員李家維（右一）、懲教署署長黃國興（左二）等，出席馬會馬年系列活動之一「融馬情國際藝術巡展」尖沙咀站社區展覽啟動儀式。

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Jessie在周末經過香港文化中心露天廣場，碰巧看見數隻巨型馬匹雕塑，極具創意與動感。原來正進行「融馬情國際藝術巡展」。展覽由香港賽馬會支持，並與知名藝術家馬興文合作，作為馬會馬年系列活動的重點之一。 

「融馬情國際藝術巡展」尖沙咀站社區展覽由即日至5月21日舉行，其後將陸續於金鐘添馬公園，以及上海、深圳、廣州等地巡迴展出，透過藝術與社區互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力，並象徵馬會與社區同行。

部分展覽將於晚間加入以馬為主題的燈光秀，讓人彷彿置身於一場充滿動感的藝術表演，感受到馬匹奔騰的動感與力量。 

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Jessie知道，尖沙站啟動儀式於上周六舉行，當日勞工及福利局局長孫玉菡、馬會行政總裁應家柏，以及藝術家馬興文等嘉賓亦有出席，並邀請了近百名學生為小馬雕塑進行彩繪。

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同場亦公佈了「融馬‧同行」藝術創作比賽的結果。比賽由馬會與跨界藝術家馬興文攜手推出，為馬會慶祝140週年的活動之一。來自全港幼稚園到大學的數千名參賽者，以中國藝術先驅徐悲鴻的馬畫為靈感，創作出充滿想像力的作品。最終有30位得獎者 / 得獎隊伍脫穎而出，展現了香港年輕一代的創意與活力。 

過去幾個月，馬會推出了不少精彩的馬年系列活動，而且陸續有來，以頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展，令人期待。

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