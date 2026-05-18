網上熱話｜觀塘廣場現「殯儀風」格仔舖 網民：租個位擺骨灰？

有網民途經觀塘廣場時被一間新裝修的「格仔舖」風格嚇窒，店內擺放多個白色格仔櫃，加上裝修樸素及燈光問題，驟眼看以為是骨灰龕場(X官塘老母群組FB)

不少商場均有人經營「格仔舖」，設立方格櫥窗出租給不同的寄賣者經營小生意商品銷售。近日有網民途經觀塘廣場時被一間新裝修的「格仔舖」風格嚇窒，店內擺放多個白色格仔櫃，加上裝修樸素及燈光問題，驟眼看以為是骨灰龕場。帖文引發熱議，不少網民笑言是「靈堂風」、「殯儀Style」格仔舖，更有人留言惡搞「租個位擺骨灰？」、「想去鞠個躬」。

有網民近日於社交平台facebook一個有關觀塘的群組發帖，分享一張位於觀塘廣場地下商舖拍攝的照片，並寫道：「靈堂咁嘅氣氛！」樓主於帖文質疑店舖經營模式，提到店內以「有轆嘅膠格仔櫃」形式經營AR抽活動，或涉及娛樂牌照問題，稱「唔知有冇人會報東張」。

照片可見店舖裝修「樸素」，以白色設計為主，兩旁排列多個白色格仔櫃，有一名女子蹲在格位前整理物品，加上燈光較陰沉，畫面令不少網民聯想到靈堂或骨灰龕場。不少網民留言表示「又似骨灰龕位，又似大酒店」，反問是否殯儀業界人士開，亦有人稱「嗰日經過見到嚇死人，啲字體同顏色」、「歌連臣角咁樣」、「租個位擺骨灰？」亦有人直言「頂...第一眼真係以為係（我要驗眼）」、「擺部佛經機入去播應該會更加邪門」。