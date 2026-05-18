長洲太平清醮︱巡遊周日下午2時舉行 搶包山決賽凌晨上演 【附活動及交通安排】

【長洲搶包山】一年一度長洲太平清醮於5月21日至25日舉行，會景巡遊將於5月24日（星期日）舉行。巡遊典禮當日下午1時30分在長洲中興街風水里舉行，民政及青年事務局局長麥美娟將為巡遊典禮主禮。巡遊隊伍下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷，約於下午4時45分返抵北帝廟遊樂場。
壓軸項目搶包山決賽於5月25日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，12名選手將爭奪各項殊榮。大會當晚10時起將派發1,650張免費入場券，賽後亦有特別渡輪及通宵巴士接載市民離開。
周日晚10時派1650張入場券
由於觀賞賽事的市民眾多，大會於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並實施派發門票及入場安排：5月24日晚上10時開始，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，共派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得，額滿即止。
取得門票的市民須於晚上10時30分起順序入座。開幕禮將於晚上11時30分舉行，個人決賽及接力邀請賽則於5月25日凌晨零時展開。12名選手將爭奪男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍；大會亦會向摘取最多平安包的參賽者頒發「代代平安獎」。
主辦單位當晚會留意天氣情況，為公眾安全起見，如受惡劣天氣包括雷暴等影響，搶包山決賽或會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。根據傳統習俗，搶包山決賽應在太平清醮指定時間內舉行，故不會安排重賽。
特別渡輪及通宵巴士接駁
為疏導賽後離開長洲人潮，運輸署會與渡輪及巴士公司實施特別交通安排：
特別渡輪：5月25日凌晨1時15分，將加開一班由長洲前往中環的特別航班。
特別巴士路線：凌晨約1時10分至2時30分，開辦特別路線第104R號，由中環五號碼頭前往旺角。
通宵巴士改道：多條通宵巴士路線改道途經中環五號碼頭，並加設臨時巴士站。受影響路線包括城巴第N8X、N90、N930、N952、N962號；過海路線第N182、N619號；九巴N373、N368、N960號。改道安排將因應各路線營運情況，由首班車或指定時間起實施，並維持至凌晨約2時至2時50分不等。