長洲太平清醮︱搶包山決賽5.25凌晨上演 加班船1時15分開出【附賽後交通安排】

【長洲搶包山】一年一度長洲太平清醮於5月21日至25日舉行，飄色會景巡遊於5月24日（周日）下午約2時舉行，壓軸項目搶包山決賽於5月25日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，12名選手將爭奪各項殊榮。大會當晚10時起將派發1,650張免費入場券，賽後亦有特別渡輪及通宵巴士接載市民離開。

周日晚10時派1650張入場券

由於觀賞賽事的市民眾多，大會於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並實施派發門票及入場安排：5月24日晚上10時開始，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候〝共派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得，額滿即止。

取得門票的市民須於晚上10時30分起順序入座。開幕禮將於晚上11時30分舉行，個人決賽及接力邀請賽則於5月25日凌晨零時展開。12名選手將爭奪男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍；大會亦會向摘取最多平安包的參賽者頒發「代代平安獎」。