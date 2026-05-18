鰂魚涌街市攤檔逾半空置　李清霞倡設自提點辦海味月引商機

鰂魚涌街市啟用超過35年，惟近年人流稀疏、攤檔空置率超過55%。民建聯東區區議員李清霞建議，食環署可透過3至6個月的試行租約，以免租或半租形式引入自提點或自提櫃營運商，同時延長服務時間至晚上10時，達致地盡其用及為商戶帶來商機。

建議自提櫃可營業至晚上10時

李清霞向東區區議會一個委員會提交文件指，鰂魚涌街市94個攤檔當中，僅有40個租出，空置率高達57%，未有出租的檔位包括9檔乾貨、24檔濕貨、5檔水果和2檔服務行業。她認為空置情況亟待解決，又稱現有街市檔戶面對長期人流稀少問題，個別檔戶收入甚至不足以交租。她早前曾向食環署查詢何不將攤檔推出競投，獲回覆指部分檔位是計劃留待其他街市發展時，供受影響檔戶搬遷之用，惟至今未有任何時間表。

如空置攤檔在未來一段時間無計劃供其他街市檔戶搬遷，李清霞建議食環署考慮短期出租攤檔，達致地盡其用及為檔戶帶來商機。她認為，鰂魚涌街市2樓兩個「服務行業」空置攤檔，可透過為期3至6個月的短期試行租約，免租或半租引入自提點、自提櫃營運商，並放寬營業時間至晚上10時，方便市民。至於其餘空置攤檔，她建議設立特式主題市集，如海味月、盆栽月等，吸引市民及遊客到訪。