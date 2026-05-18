Z世代精神壓力大 依賴AI求助 學者倡整合資源助支援青少年

早前有調查顯示，港人的抑鬱指數創新高，其中「Z世代」更是高危。東華學院與樹仁大學組成的研究團隊，在2023年9月展開了為期兩年的「心靈健身室──香港青年共創精神健康培訓計劃」，讓200名多中四學生成為青少練習生，推動青少年關注健康問題。東華學院人文學院院長及教授陳自強表示，有不同因素導致青少年出現精神健問，建議盡快整合資源，讓青少年知悉求助途徑，從而及時得到支援。

計劃橫跨兩年，研究團隊在16間中學招募了295名15至18歲的中四學生，培訓計劃學員。期間他們需要完成為期8節的精神健康工作坊，隨後組隊在校園和社區舉辦活動。團隊其後在評估計劃成效，結果顯示，12項量表均有所改善，其中10項更顯著提升，包括社交效能、情緒效能和認知效能等；至於求助態度及動機效能則未有顯著改善。有參與的學員分享，以前聽到精神健康會聯想到與疾病相關，但參加計劃後，對精神健康有更深入的認識，不會再隨便標籤他們。

青少年壓力來源多 未必懂開口求助 東華學院人文學院院長及教授陳自強表示，導致青少年有精神健康問題的原因眾多，除了面對學業壓力，外表及朋輩相處亦是壓力來源的途徑，惟他們往往未必懂得開口求助。他續指，現時青少年面對精神健康問題，傾向不與他人傾訴，反而求助人工智能，令他們不懂得在現實生活中尋找正確途徑和資源求助。他認為，可以透過資源整合，以至互通機制，為學生提供更適切援助。

透過計劃，研究團隊亦提出數項倡議。陳自強表示，項目發現青少年的精神健康需要是多樣化，建議從青少年及過來人角度出發，協助學校及機構了解青少年的正向發展及精神健康需要，設計更適合青少年的精神健康推廣活動。此外，他又建議學校加強正向生命教育系統，培育學生的自我關懷及同理心，建立正向人際關係。團隊又建議，透過家、校、社合作，提供更多機會及資源，讓青少年在專業支援下，關注及關心社區精神健康，推廣及共建無污名化的社區精神健康關懷支援網絡。