網約車未有確實發牌數目 交諮會：略多一萬較適合

交通諮詢委員會今日(18日)聽取政府簡介網約車服務的擬議規管細節。交諮會主席黃仕進會後表示，未有定下確實發牌數目，但委員普遍認為發出數千個牌照未必可滿足市民出行需求，預計以稍為多於1萬個作為保守起步點較適合，發牌後因應市場實際發展及營運狀況等作動態評估，適時調整數量。

黃仕進表示，為避免出現獲發牌但不提供服務的「殭屍牌」而浪費資源，會上有討論是否要加入最低服務時數要求。對於立法建議指，網約車車輛要購買商用車第三者保險，黃仕進說期望在接受發牌申請時，市面上已有合適的保險產品供網約車司機選擇。至於發牌後對的士業界的影響，黃仕進指目前本港的士與網約車的市場比例約為8比2，相信政府內部能透過數據計算出合適的網約車服務時數，以平衡市民需求與整體交通狀況。

交諮會表示，交諮會歡迎政府秉承社會去年凝聚的共識，即「以民為本、共存互補、總量管控」3個主要政策目標，提出網約車服務的擬議規管細節，從平台、車輛及司機三方面着手規管，以保障乘客安全和權益，滿足和便利市民出行需要。交諮會建議，政府在規管制度落實後，因應市場發展和實際營運情況進行動態評估，適時檢視需否調整網約車數量。同時，的士亦可繼續保持現有優勢，與網約車共存互補，共同在整個公共交通系統中發揮其輔助角色，滿足乘客需求。