刺激警匪片與現實警務工作有距離 周一鳴︰以真實拍攝或無人入場

香港以警匪片見稱，節奏緊湊、情節峰迴路轉，長年是收視與票房保證。不過，投身警隊逾30年的警務處長周一鳴笑言，電影與現實會有距離，「如果完全跟真實相似的話，可能會無人入場，因為都幾悶。」他又指，刑偵及情報工作看似孤獨，滿足感卻來自破案一刻。至於甚麼人適合任警察，他稱「最重要是有心」；又期望建立一支有溫度的警隊，指警務人員多講一句、多行一步，市民觀感或大為不同。 周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》訪時表示，大學畢業後投考警務督察，投身警隊逾30年、最難忘是在旺角警區任刑事偵緝隊(CID)的歲月。他形容當時「不知人間何世」，更份以「8日一循環」運作，早中夜更不停輪替，「醒來都不知晝夜」。其後轉任情報科並晉升至主管，工作轉趨低調隱密，他指，情報工作講求「做完也不留痕」。

雖然刑偵及情報工作過程不為公眾所知看似孤獨，但滿足感卻來自破案後。他憶述，曾偵破連環劫案，將失物歸還受害人時，見到對方欣慰的神情，「整隊人已很開心」。正是這群默默耕耘的警務人員，在市民安睡之際守護城市安全。

去年4月起出任處長的周一鳴亦談及願景，盼建立一支「有溫度的警隊」。他稱，法律與規條固然重要，但警務人員若能多行一步、多說一句，以同理心對待市民，觀感可以大為不同，特別是在處理不幸事件時，更要「設身處地、將心比己」，更希望「同事可以深化警隊這文化」。 科技進步同時，亦須防範層出不窮科技罪案，如深偽詐騙，而今年6至7月舉行世界盃賽事，網上外圍賭博或更熾熱。周一鳴強調警方嚴陣以待，打擊非法外圍賭博。同時會不斷進行教育宣傳，籲市民不要參與外圍賭博。

在人手方面，他指，警隊近年推出多項招募計劃，包括「運動員招募計劃」，吸引年輕人投身警隊。他認為運動員具備自律、體能及心理質素，與警隊要求相符。至於甚麼人適合當警察，他直言無論外向的「E人」或內向的「I人」都有其角色，「最重要是有心」，強調警隊需要多元，而非單一模式。 電影主角與賊匪鬥智鬥力，真實警務工作未必如電影般驚險刺激。周一鳴形容「如果完全跟真實相似，可能會無人入場，因為都幾悶。」他強調，警務工作最重要是團隊精神，無論是前線警員還是管理層，成果從不屬於個人，而是整體共同努力的成果。

電影《寒戰》系列近日有新作上映，警務工作再次成為話題。他透露，「我上任副處長出外介紹自己時，有人會問我是『郭富城』還是『梁家輝』(負責不同工作範疇的警務處副處長)？我便跟大家說我是郭富城那崗位(做管理)的，不過他靚仔好多！」