內地客擅用站內插座充電 港鐵：已設立專屬充電設施

港鐵接載大量乘客，當中包括不少旅客。有議員昨日在立法會一委員會上指出，部分旅客擅自使用站內插座為手機充電，構成安全隱患。議員建議，港鐵增設充電設施，以應對並便利乘客的需求。 港鐵回應表示，個別車站尤其是旅客熱點已設立專屬充電設施，亦有便利店提供充電寶設備作租用，希望乘客不要使用站內的插座。

立法會鐵路事宜小組委員會昨日討論提升港鐵設施及乘客體驗的最新進展，會議上有多名議員提出改善建議。其中民建聯立法會議員葉傲冬關注，有內地旅客於站內擅自使用港鐵站的插座為手機充電，建議增設充電設施應對便利需求。委員會主席、選委界陳紹雄亦指，有關旅客做法阻礙通道，亦造成安全隱患。