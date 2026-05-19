網約車發牌量須平衡需求與交通承載 交諮會︰1萬鬆啲起步

交通諮詢委員會昨開會，聽取政府簡介網約車服務的擬議規管細節。交諮會主席黃仕進會後表示，發牌量既要滿足市民出行需求，同時亦要避免造成道路擠塞。他透露，會上未有提及發牌的確實數字，但委員普遍認為發出數千個車牌未必足夠，預計以「1萬鬆啲」作為保守起步點較為合適，其後可因應市場實際發展及營運狀況作動態評估。
黃仕進又指，會上曾討論是否加入最低服務時數要求，以避免有人獲發牌照卻不提供服務，浪費資源。至於發牌後對的士業界的影響，他相信政府內部可透過數據計算出合適的網約車服務時數，以平衡市民需求與整體交通狀況。交諮會建議政府在規管制度落實後，按市場發展和實際營運情況進行動態評估，適時檢視是否需要調整網約車數量。同時，的士亦可繼續保持現有優勢，與網約車共存互補，在整個公共交通系統中發揮輔助角色，滿足乘客需求。
去年第四季接11,601宗投訴及建議
另外，交通諮詢委員會轄下的交通投訴組於去年第四季共接獲11,601宗投訴及建議，主要涉及公共交通服務(87%)、執法事宜(8%)和交通情況(4%)。與公共交通服務有關的個案，由上季的10,519宗下降至今季的10,120宗；涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由905宗上升至955宗；有關交通情況的投訴及建議，則由299宗上升至407宗。涉及道路維修的個案，則由57宗下降至48宗。
季內，共有14,186宗個案完成調查。在這些個案中，81%(11,443宗)證實成立，不成立的個案有5宗，其餘19%(2,738宗)因證據不足而無法追查。
交諮會表示，有關政府部門及公共交通機構於季內採納12項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況，包括延長部分巴士路線服務時間、延長部分行人綠燈時間，以及調節電子行人過路發聲裝置音量等。