網約車發牌量須平衡需求與交通承載 交諮會︰1萬鬆啲起步

交通諮詢委員會昨開會，聽取政府簡介網約車服務的擬議規管細節。交諮會主席黃仕進會後表示，發牌量既要滿足市民出行需求，同時亦要避免造成道路擠塞。他透露，會上未有提及發牌的確實數字，但委員普遍認為發出數千個車牌未必足夠，預計以「1萬鬆啲」作為保守起步點較為合適，其後可因應市場實際發展及營運狀況作動態評估。

黃仕進又指，會上曾討論是否加入最低服務時數要求，以避免有人獲發牌照卻不提供服務，浪費資源。至於發牌後對的士業界的影響，他相信政府內部可透過數據計算出合適的網約車服務時數，以平衡市民需求與整體交通狀況。交諮會建議政府在規管制度落實後，按市場發展和實際營運情況進行動態評估，適時檢視是否需要調整網約車數量。同時，的士亦可繼續保持現有優勢，與網約車共存互補，在整個公共交通系統中發揮輔助角色，滿足乘客需求。