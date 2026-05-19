Z世代精神健康問題多 依賴AI求助 學者倡整合資源助支援青少年

早前有調查顯示，港人的抑鬱指數創新高，其中「Z世代」更是高危。東華學院與樹仁大學組成的研究團隊，在2023年9月展開了為期兩年的「心靈健身室──香港青年共創精神健康培訓計劃」，讓200名多中四學生成為青少練習生，推動青少年關注健康問題。東華學院人文學院院長及教授陳自強表示，有不同因素導致青少年出現精神健康問題，建議盡快整合資源，讓青少年知悉求助途徑，從而及時得到支援。

計劃橫跨兩年，研究團隊在16間中學招募了295名15至18歲的中四學生，培訓計劃學員。期間他們需要完成為期8節的精神健康工作坊，隨後組隊在校園和社區舉辦活動。團隊其後在評估計劃成效，結果顯示，12項量表均有所改善，其中10項更顯著提升，包括社交效能、情緒效能和認知效能等；至於求助態度及動機效能則未有顯著改善。有參與的學員分享，以前聽到精神健康會聯想到與疾病相關，但參加計劃後，對精神健康有更深入的認識，不會再隨便標籤他們。