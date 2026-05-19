天氣｜天文台下午2時取消黃色暴雨警告信號(更新)

【14:00更新】天文台在下午2時正取消黃色暴雨警告信號。

【12:35更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【11:45更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【11:05更新】天文台發出特別天氣提示，指過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，大嶼山的雨量更超過20毫米。而位於本港以南海域的另一道雷雨帶正逐漸向北移動，並會在中午前後影響本港。

【08:18更新】天文台發出特別天氣提示，位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。