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出版：2026-May-19 07:57
更新：2026-May-19 12:35

天氣｜天文台12時35分發出黃色暴雨警告信號(更新)

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天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雨區發展並移近沿岸地區(周令知攝)

天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雨區發展並移近沿岸地區(周令知攝)

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【12:35更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【11:45更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【11:05更新】天文台發出特別天氣提示，指過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，大嶼山的雨量更超過20毫米。而位於本港以南海域的另一道雷雨帶正逐漸向北移動，並會在中午前後影響本港。

【08:18更新】天文台發出特別天氣提示，位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

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本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約28度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約28度。(香港天文台)

天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雨區發展並移近沿岸地區。提醒市民請留意天氣變化。天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被偏南氣流取代。同時，驟雨正影響該區。本港方面，今早多處地區錄得超過5毫米雨量，而沙田部分地區的雨量更達20毫米。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。漸轉吹和緩南風。

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天文台展望未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。天文台又指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代。而受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近週末至下週初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

天文台展望未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。(香港天文台)

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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