粵車南下︱陳美寶：已發出7000張電子許可證 正商增每日名額

運輸及物流局局長陳美寶表示，「粵車南下」進入香港市區政策實施以來，首批開放廣州、珠海、江門、中山4個城市，截至今年4月底，運輸署已發出約7000張電子許可證，累計超過5000架次的預約出行。

陳美寶接受新華社專訪時形容，「粵車南下」為助力大灣區深度融合的重要政策突破。最新數據顯示，2026年4月港珠澳大橋雙向車流量約52萬輛次，每天平均約17200輛次，其中「港車北上」佔約四成。她指「港車北上」、「粵車南下」自實施以來整體運作有序暢順。在今年內地「五一」黃金周，「港車北上」佔到港珠澳大橋雙向車流量的近五成，「粵車南下」更是超額預約二至三倍，需要抽籤分配出行名額。

根據海關3月數據，約九成粵車入境旅客在港逗留一至兩天，為香港的酒店、零售、展覽和文化節目帶來了人氣和客流。陳美寶透露，特區政府計劃將適用城市由目前的四個城市逐步擴展至廣東省其他城市，並正在就逐步增加每日100個的名額與粵方開展商討。