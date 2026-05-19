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出版：2026-May-19 11:49
更新：2026-May-19 11:49

陳同佳出獄近7年仍居深山 管浩鳴：無出門口開窗才見陽光

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觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片)

觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片)

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觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案，「沒踏出門口困足近七年，打開窗才見陽光」，又指沒後悔協助這位聖公會學校學生。

觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片) 觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片) 觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片) 觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片) 觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已近7年。協助他投案的立法會議員、牧師管浩鳴接受傳媒訪問時表示陳仍居於深山屋內等待投案。(資料圖片)

「打機」是籠統說法 只是對住個電腦

在台灣涉殺害女友的陳同佳，2019年在港因洗黑錢罪刑滿出獄，當時由管浩鳴陪同在旁的畫面，市民仍然歷歷在目。管浩鳴早前曾坦言無法擺脫陳同佳這個「標籤」，他近日接受本地傳媒訪問時披露對方至今仍居於深山屋內等待投案，管又指外界調侃陳同佳「打機」是籠統說法，澄清陳只是「對住個電腦，佢冇事情可以做」，亦一步無踏出門口，打開窗才見陽光，一個對前路不掌握的人「有冇心機」讀書進修也成問題，目前能維持投案自願的狀況已算很好。管浩鳴又指因未有新消息，故已沒定期致電對方。

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沒後悔協助陳同佳

管浩鳴一直因陳同佳投案無期備受輿論壓力，他坦言「唔會後悔幫佢」，稱陳同佳與女友潘曉穎都是聖公會學校的學生，陳同佳更是自己「母堂」聖馬利亞堂莫慶堯中學學生，而且教會多年來願意幫助做錯事的青年，故自己亦願意幫助對方赴台接受公平審訊，惟始料不及的是台灣當局拒收陳同佳，「相信始終人在做天在看，有一日一定可以搞得掂嘅，不過好可惜宜家咁嘅情況對雙方都唔好，對潘曉穎屋企人都唔公道。」

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