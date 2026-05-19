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出版：2026-May-19 12:43
更新：2026-May-19 12:43

前銀行家涉紅山半島襲妻　官稱事主無傷勢兼非無原因誣告裁罪脫

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前銀行家涉紅山半島襲妻，官稱事主無傷勢兼非無原因誣告裁罪脫。(資料圖片)

前銀行家涉紅山半島襲妻，官稱事主無傷勢兼非無原因誣告裁罪脫。(資料圖片)

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一名曾任職銀行的52歲男子，涉去年4月在紅山半島單位內襲妻，被控普通襲擊罪。裁判官林子康今早(19)於東區裁判法院裁定其罪名不成立，稱女事主證供非可信可靠，存在疑點及不合情理之處，另外認為男被告沒有自招嫌疑，故批准辯方訟費申請。

被告董凱鐿(52)，無報稱職業，指他於2025419日，在赤柱白筆山道18號紅山半島47座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。被告與現年42歲的事主2012年結婚，兩人育有一對子女，而她另與前男友亦有一名大女兒。事主稱，被告20252月被銀行解僱，之後情緒不穩易暴躁，眾人都不想與被告接觸。

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被告在前方難以打到頭頂

林官指，事主供稱遭被告推倒在床上，被告再拍打她頭頂8下，但若然被告站在事主前方，其實難以打到頭頂，而且事主稱受襲時有用雙手護臉，但手上無任何傷勢。醫療報告指，事主的頭頂上有紅斑，但是傷勢照片則是反映前額頭皮。事主在案發後驗傷，院方沒有處方任何藥物、藥膏，亦沒有事主表示頭部感痛楚的記錄，與曾遭大力襲擊的說法不一。

閉路電視片段出現跳格

林官續稱，事主供稱案發後與被告保持距離，惟從事主提交的閉路電視可見，案發後她和被告母親坐在客廳，沒有摸頭檢查傷勢的動作，步伐亦正常無需攙扶。另外，有關的閉路電視片段出現了4個跳格的情況，雖然事主解釋是由鏡頭的動態感應功能所致，但部分片段卻有出現畫面沒有人，但鏡頭持續收音的情況，當中更巧合地令事主的說話在兩個分段中無縫連接。事主解釋不懂得下載完整片段，林官質疑事主可以向他人尋求技術支援，到底是刻意令片段無法輸出，抑或只是大意則無從得知。

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案件編號：ESCC12172025

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