前銀行家涉紅山半島襲妻　官稱事主無傷勢兼非無原因誣告裁罪脫

一名曾任職銀行的52歲男子，涉去年4月在紅山半島單位內襲妻，被控普通襲擊罪。裁判官林子康今早(19日)於東區裁判法院裁定其罪名不成立，稱女事主證供非可信可靠，存在疑點及不合情理之處，另外認為男被告沒有自招嫌疑，故批准辯方訟費申請。

被告董凱鐿(52歲)，無報稱職業，指他於2025年4月19日，在赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。被告與現年42歲的事主2012年結婚，兩人育有一對子女，而她另與前男友亦有一名大女兒。事主稱，被告2025年2月被銀行解僱，之後情緒不穩易暴躁，眾人都不想與被告接觸。