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出版：2026-May-19 12:57
更新：2026-May-20 18:54

九龍灣86歲老婦遭七人車撞倒重傷　留醫半日後不治（更新）

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九龍灣發生車禍。（fb「突發馬路車cam大全」圖片）

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九龍灣發生車禍。昨日（19日）上午1110分，一輛白色MAXUS電動七人車於九龍灣宏照道輔警總部對開撞倒一名86歲姓麥老婦，再撞毀路邊欄杆，右邊車頭損毀，馬路中心遺有火種，並冒出白煙，涉事七人車印有建築署字眼。

警方和救援人員接報後趕至現場，該名86歲姓麥老婦已經陷入昏迷，傷勢嚴重，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，情況一直危殆，留醫逾12小時後，在昨晚11時41分終告不治。

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現場有電池冒煙，消防員在場灌救，並檢視四散的物件是否再有火種。警方封路處理，49歲姓鄭七人車司機和59歲姓鄭的士司機均沒有受傷，在場協助調查。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」將七人車司機拘捕，他現正被扣留調查。

消息指，老婦當時推着手推車在安全島旁邊的馬路等候過路，涉事七人車撞到老婦後，再撞馬路中央安全島欄杆電箱，其間電箱傳出爆炸聲，電池飛脫路中冒出火舌，有碎片擊中一輛的士車身，惟七人車餘勢未了，繼續直衝，猛撼路邊鐵欄始停下。

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運輸署宣布，因交通意外，啓祥道和宏照道交界的部分行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 駕駛人士請留意在場警務人員指示，並避免前往有關路段。現時上址交通擠塞。

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