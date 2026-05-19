41歲男警涉尖沙咀警署非禮女子　辯方質疑誣告將傳召6警

41歲男警涉於去年12月在尖沙咀警署內非禮一名女子，被控一項猥褻侵犯罪。案件今日（19日）於九龍城裁判法院再提堂。被告擬不認罪，控方預料會傳召事主X視像作供，另應辯方要求傳召6名證人。辯方指該6人為現場出現的警員，可講述「聲稱受害人」態度及表情。署理主任裁判官黃雅茵關注，辯方是否以X作出誣告為本案抗辯方向，辯方同意。控方另提及，被告在警誡會面沒有招認，由於閉路電視鏡頭在報案室外，故拍攝不到案發經過。案件審前覆核定於6月26日，而案件在8月12日開審，審期3天。被告續准以5,000元保釋，攜女伴一同離開法庭。

排期8月12日開審

被告伍嘉威（41歲，報稱警員）被控於2025年12月20日，在尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯X，辯方表示被告擬不認罪。警方早前指，該名男子是警務人員，最後駐油尖警區，現已停職。

控方指會傳召兩名證人，包括X、一名新近投訴人Y，其中事主會透過視像方式作供，另因應辯方要求傳召6名警務人員證人。辯方指該6名證人為現場出現的警員，可講述「聲稱受害人」的態度及表情。署理主任裁判官黃雅茵直言，辯方是指「冇咁嘅事發生，（X）誣告啦？」辯方答：「係。」