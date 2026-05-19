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出版：2026-May-19 13:35
更新：2026-May-19 17:15

九龍城「御門．前」38歲男工裝冷氣墮樓亡遺妻兒 腳穿洞洞膠鞋疑跣腳（更新）

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九龍城「御門．前」。（鍾式明 攝）

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九龍城發生冷氣技工墮樓死亡意外。

今日（19日）中午約1216分，一名38歲姓殷男子於衙前塱道56至66號屋苑「御門．前」一高處墮下，倒臥平台重傷。警方和救援人員接報後趕至現場，將傷者送往廣華醫院搶救，惟延至下午1時34分證實不治。警方列作工業意外調查，正了解有否使用安全措施。消息稱，男工於10樓以上樓層安裝冷氣期間發生意外。

穿洞洞膠鞋跣腳墮樓

據了解，殷男為冷氣師傅，屬「判頭」自行接單工作。他於昨日（18日）已帶徒弟到涉事單位檢查，發現冷氣機件有問題，今日兩師徒再到場維修。該單位沒有為此搭棚，徒弟負責搬運及遞上工具，殷男則在沒有安全措施的情況下，腳穿洞洞膠鞋從單位廁所爬出氣窗外更換零件，疑跣腳發生意外。

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遺下妻子及6歲兒子

殷男為家中經濟支柱，遺下家庭主婦妻子和年僅6歲的兒子，家人十分擔心，未知如何讓6歲兒子知道爸爸過身的消息。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後趕到廣華醫院，接觸死者家屬提供協助。她表示，家屬面對相當大的情緒及經濟壓力。

勞工處現正調查下午在九龍城發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

港九勞工社團聯會（勞聯）成員會香港空調製冷業職工總會對是次奪命工業意外表示極度悲痛，並向死者家屬致以最深切慰問，促請當局徹查。香港空調製冷業職工總會表示，根據現行指引，僱主必須為從事高空工作的僱員提供安全的作業環境、合適的工作平台或安全吊帶；又指天文台今日中午發出黃雨，根據勞工處指引應盡快停止戶外工作。總會促請勞工處及警方徹底徹查意外成因，釐清僱主有否提供安全裝備、現場有否足夠防墮措施，並盡快公布調查結果。同時要求當局做好善後工作，包括申領賠償及提供心理輔導。

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