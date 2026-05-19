九龍城「御門．前」38歲男工裝冷氣墮樓亡遺妻兒 腳穿洞洞膠鞋疑跣腳（更新）

九龍城發生冷氣技工墮樓死亡意外。

今日（19日）中午約12時16分，一名38歲姓殷男子於衙前塱道56至66號屋苑「御門．前」一高處墮下，倒臥平台重傷。警方和救援人員接報後趕至現場，將傷者送往廣華醫院搶救，惟延至下午1時34分證實不治。警方列作工業意外調查，正了解有否使用安全措施。消息稱，男工於10樓以上樓層安裝冷氣期間發生意外。

穿洞洞膠鞋跣腳墮樓

據了解，殷男為冷氣師傅，屬「判頭」自行接單工作。他於昨日（18日）已帶徒弟到涉事單位檢查，發現冷氣機件有問題，今日兩師徒再到場維修。該單位沒有為此搭棚，徒弟負責搬運及遞上工具，殷男則在沒有安全措施的情況下，腳穿洞洞膠鞋從單位廁所爬出氣窗外更換零件，疑跣腳發生意外。