中亞五國推多元轉型拓商機　貿發局：港金融物流精準對接賦能

近年港商積極發展不同市場，而中亞地區憑藉穩定的經濟增長、年輕的人口紅利及深化的結構性改革，正成為不容忽視的潛力市場。有經濟師指，中亞國家正積極推動經濟多元化、物流業升級與市場自由化，香港作為國際金融、航運與商貿樞紐，可憑藉提供融資與專業服務、數字化轉型等服務，在協助當地產業轉型的同時，港商亦能從中賺取新的商業利潤。 中亞地區主要由「中亞五國」哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦組成。香港貿發局研究總監龐溟分析指，「中亞地區並唔係一個單一市場」，其中哈薩克斯坦為該地區「龍頭」，2025年經濟總量佔中亞五國的一半以上，外商直接投資存量也最為龐大，去年國內生產總值超過3000億美元，全國有約2000萬人口，人均GDP約為15000美元。而烏茲別克則憑藉超過三千八百萬的龐大人口，人口結構非常年輕，全國平均年齡只是大約30歲，勞動人口充足，極具潛力的內需消費市場。

擺脫採掘業依賴 物流基礎設施需求殷切 龐溟續指，在中亞國家積極擺脫過度依賴採掘業、致力推動產業多元化，香港作為國際平台的各項核心功能，將能發揮顯著的賦能好處。他舉例指，在物流業層面，中亞國家正積極融入國際運輸走廊，不論是哈薩克斯坦高效營運的鐵路網，還是烏茲別克改造「中吉烏鐵路」，香港的金融、航運中心等定位將發揮優勢，雙向互惠。 香港去年對中亞地區出口額達3億美元，進口則只有1030萬美元，有貿易結構不對稱情況，反映香港的電子產品在中亞市場有競爭力，但出口回程的運輸物流往往會「吉倉「4」，當中運輸空間的潛力未完全發揮。他指，當地有不少優質農產品、有色金屬和黃金資源等，都未能大規模通過香港進入全球市場，會成為香港的機遇。

香港貿發局首席經濟師曾詩韻補充，近年香港與中亞的雙邊貿易增長迅速，吉爾吉斯更已晉升為香港在中亞的第二大貿易夥伴，目前香港對中亞出口高度集中在電訊設備、電腦等高附加值電子產品香港不僅能持續輸出優勢產品。 中亞是內地企業「出海」合適目的地 曾詩韻指出，中亞是內地企業「出海」合適目的地:哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦均為內地企業「出海」中亞的成熟目的地,具備豐富的中國投資往績。根據歐亞開發銀行報告,截至2025年中，哈薩克斯坦已佔中國內地對中亞地區直接投資存量的超過30%，投資範疇涵蓋天然資源、基礎設施、製造業等多個重要領域。

發揮國際金融中心優勢 而在金融與專業服務上，曾詩韻指，無論是哈薩克斯坦正推動阿斯塔納國際金融中心，烏茲別克亦進行大規模基礎設施建設與國企私有化，香港作為亞洲最大的國際金融中心，香港可為中亞的基礎、產業升級等提供銀行貸款、債券發行、創投等多元化金融支援。可利用香港的世界級黃金交易、結算及專業交割等優勢，協助中亞發展黃金及類似大宗商品的貿易。香港也可為當地，提供法律、稅務、ESG及產品標準等合規諮詢服務。